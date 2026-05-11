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Truth About Galwan India China Clash Finally Emerges Mothers Of Slain Chinese Soldiers Weep Bitterly Video

Video: आखिर सामने आ ही गया गलवान का सच, मारे गए चीनी सैनिकों की मांएं फूट-फूट कर रोईं, मदर्स डे के वीडियो ने खोला राज

ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है. इसमें शहीद सैनिकों की प्रतिमाओं को पकड़कर रोती हुईं कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं.

(ग्लोबल टाइम्स के वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट)

Real Story of Galwan Valley border clash: साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भीषण झड़प हुई थी. इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए थे. भारत ने अपने शहीदों को पूरा सम्मान देते हुए उनकी पहचान कभी नहीं छुपाई. लेकिन, चीन ने ऐसा नहीं किया था. भारतीय सैनिकों के हाथों 15 जून 2020 को गलवान घाटी में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे. चीन ने इस तथ्य को हमेशा छुपाने की कोशिश की. लेकिन, अब सच बाहर आ गया है. इस सच से भी पर्दा चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने उठाया है.

सामने आया मदर्स डे का वीडियो

ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है. इसमें शहीद सैनिकों की प्रतिमाओं को पकड़कर रोती हुईं कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि, जून 2020 में गलवान घाटी सीमा संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों, चेन शियांगरोंग, शियाओ सियुआन और वांग झूओरान की माताओं ने ‘चीनी जन क्रांति के सैन्य संग्रहालय’ का दौरा किया. उन्होंने अपने बेटों की प्रतिमाओं को बड़े प्यार से सहलाया और यह लिखा कि वे उन्हें कितना याद करती हैं.

यहां देखिए वीडियो…

On the eve of Mother’s Day, the mothers of martyrs Chen Xiangrong, Xiao Siyuan, and Wang Zhuoran, who lost their lives in the June 2020 Galwan Valley border clash, visited the Military Museum of the Chinese People’s Revolution, where they gently stroked statues of their sons and… pic.twitter.com/uavBEYC4yV — Global Times (@globaltimesnews) May 10, 2026

गलवान में उस रात क्या हुआ था?

जून 2020 में, लद्दाख के भारतीय इलाके में मौजूद गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी. यह इलाका इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यह अक्साई चिन की ओर जाता है जिस पर भारत अपना दावा करता है और अभी यह चीन के कब्जे में है. 1975 के बाद से ये पहला मौका था जब भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प में सैनिकों की जान गई.

यह झड़प भारतीय क्षेत्र के पास चीन की अवैध गतिविधियों को लेकर शुरू हुई थी. चीन ने गलवान के इलाके में टेंट और निगरानी टावर लगाने शुरू किए थे. जब मना करने के बाद भी चीन नहीं माना तो भारतीय सैनिकों ने इसे नष्ट कर दिया. इसके कुछ दिन बाद जब एक भारतीय गश्ती दल इस इलाके में गया तो घात लगातर बैठे चीनी सैनिकों ने नुकीले हथियारों से हमला कर दिया. इसके बाद पीछे की चौकियों से भी भारतीय सैनिक पहुंच गए और दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ. हालांकि इस दौरान किसी भी पक्ष ने बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया था. इस संघर्ष में ज्यादातर सैनिक ऊंचाई से श्योक नदी के ठंडे में पानी गिरने के कारण शहीद हुए थे.

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भारत ने इस घटना में शामिल सैनिकों को पूरा सम्मान दिया. 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू को रणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. लेकिन, चीन लगातार सच छिपाता रहा. चीन ने सालों बाद सिर्फ चार सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकारी जबकि जान गंवाने वाले चीनी सैनिकों की संख्या कई दर्जन थी.