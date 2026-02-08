Hindi World Hindi

Truth Of Jeffrey Epstein Files Inside Story Grooming Abuse Network Explained

आइसक्रीम से शोषण तक; स्कॉलरशिप और पैसों के जाल में फंसीं सैकड़ों लड़कियां, Epstein Files के डरावने सच

जेफ्री एपस्टीन ने स्कॉलरशिप, पैसे और मौके का लालच देकर नाबालिग लड़कियों को फंसाया. Epstein Files से सामने आया कि ये शोषण एक सोचा समझा नेटवर्क था, जिसमें भरोसा, डर और आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल किया गया.

Truth of Epstein Files: अमेरिका के कुख्यात फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) से जुड़ी फाइलों ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर दिया है. Epstein Files में सामने आए डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कैसे एपस्टीन और उसकी करीबी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल ने दशकों तक एक सुनियोजित तरीके से नाबालिग और कमजोर लड़कियों को शोषण के जाल में फंसाया.

इस खौफनाक कहानी की शुरुआत बहुत सामान्य थी. मिशिगन के एक समर आर्ट्स कैंप में आइसक्रीम खाते हुए हुई मुलाकात से लेकर स्कॉलरशिप और भविष्य के सपनों तक, एपस्टीन भरोसा जीतने में माहिर था. वह खुद को प्रभावशाली, मददगार और अवसर देने वाले व्यक्ति के तौर पर पेश करता था.

किन लड़कियों को बनाया जाता था निशाना

फाइलों के मुताबिक, एपस्टीन खास तौर पर उन लड़कियों को निशाना बनाता था, जो आर्थिक या पारिवारिक रूप से कमजोर थीं. फ्लोरिडा में वो मसाज के बदले पैसे देने का लालच देता था, जो धीरे-धीरे यौन शोषण में बदल जाता था. न्यूयॉर्क और यूरोप में स्कॉलरशिप, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट और अमीर लोगों से पहचान का झांसा दिया जाता था.

इस पूरे नेटवर्क में घिसलेन मैक्सवेल की भूमिका बेहद अहम बताई गई है. आरोप है कि वह स्कूलों और कैंपों में जाकर लड़कियों की पहचान करती थी, उनके परिवार की स्थिति समझती थी और फिर धीरे-धीरे उन्हें एपस्टीन के करीब लाती थी. शुरुआत में फिल्म दिखाना, शॉपिंग कराना और तोहफे देना जैसे कदम उठाए जाते थे, ताकि भरोसा मजबूत हो सके.

मसाज के लिए कितने पैसे देता था?

Epstein Files के मुताबिक, मसाज के लिए एक लड़की को 300 डॉलर दिए जाते थे और अगर वह किसी दोस्त को लेकर आती, तो और ज्यादा पैसे मिलते थे. इस तरह एक पिरामिड जैसा नेटवर्क बन गया, जहां पीड़ित खुद अनजाने में दूसरों को फंसाने लगीं. कई लड़कियों को अमेरिका के अलग-अलग राज्यों, प्राइवेट आइलैंड और यहां तक कि यूरोप तक ले जाया गया.

जारी दस्तावेजों में ईमेल, डायरी और गवाहियों के जरिए ये भी सामने आया है कि पैसे, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई और इलाज तक का खर्च उठाकर एपस्टीन लड़कियों को पूरी तरह निर्भर बना देता था. इससे उनके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था.

जेल में एपस्टीन की मौत

2019 में जेल में एपस्टीन की मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया. वहीं, 2022 में घिसलेन मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई गई. हालांकि, पीड़ितों के लिए ये सजा भी उनके दर्द को खत्म नहीं कर पाई. कई महिलाओं ने कहा कि मुआवजा मिलने के बावजूद उनका डर और ट्रॉमा आज भी पीछा करता है.