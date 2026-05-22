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अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख पद से तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा, पति की सेहत बताई वजह
Tulsi Gabbard Resignation: अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पति की गंभीर बीमारी के कारण इस्तीफा दिया. परिवार को प्राथमिकता देने के फैसले के बाद अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा तंत्र में नई चर्चा शुरू हो गई.
Tulsi Gabbard Resignation: अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पति एक बेहद दुर्लभ हड्डी के कैंसर से जूझ रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया. बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ओवल ऑफिस में मुलाकात कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी. उनका कार्यकाल 30 जून तक रहने की उम्मीद है. गबार्ड ने अपने पत्र में ट्रम्प का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पद पर काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही.
पति को बताया सबसे बड़ा सहारा
तुलसी गबार्ड ने अपने 11 साल पुराने वैवाहिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पति अब्राहम हमेशा हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा कि चाहे राजनीतिक अभियान हो, विदेश में तैनाती हो या सरकारी जिम्मेदारियां, उनके पति ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. गबार्ड ने भावुक अंदाज में लिखा कि अब जब उनके पति कठिन बीमारी से लड़ रहे हैं तो वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकतीं. उनका मानना है कि परिवार के साथ रहना इस समय सबसे जरूरी है.
खुफिया विभाग में किए कई बड़े बदलाव
तुलसी गबार्ड ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में कई बड़े बदलाव किए. उन्होंने सरकारी खर्च कम करने और स्टाफ घटाने की योजना शुरू की, जिससे करोड़ों डॉलर की बचत का दावा किया गया. उन्होंने कई गोपनीय सरकारी दस्तावेज भी सार्वजनिक किए. इनमें ट्रम्प-रूस जांच और पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी से जुड़े रिकॉर्ड शामिल थे. इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद और ड्रग नेटवर्क से जुड़े हजारों लोगों की अमेरिका में एंट्री रोकने के लिए भी बड़े कदम उठाए. गबार्ड ने कहा कि उन्होंने खुफिया विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काफी काम किया.
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डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर बदली राजनीति
तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थीं. उन्होंने 2022 में पार्टी छोड़ दी थी. गबार्ड ने आरोप लगाया था कि पार्टी कुछ खास लोगों के नियंत्रण में आ चुकी है और आम लोगों की आवाज नहीं सुन रही. इसके बाद वह रिपब्लिकन नेताओं के करीब आ गईं और फॉक्स न्यूज से भी जुड़ीं. 2019 में वह उस समय काफी चर्चा में आई थीं जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की बहस में कमला हैरिस को कड़े सवालों से घेरा था. बाद में उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार भी किया.
भारत से जुड़ाव को लेकर भी रहीं चर्चा में
तुलसी गबार्ड को उनके नाम की वजह से कई लोग भारतवंशी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार साफ किया कि वह भारतीय मूल की नहीं हैं. उनका जन्म एक समोअन अमेरिकी परिवार में हुआ था. हालांकि उनकी मां ने बाद में हिंदू धर्म अपनाया और तुलसी ने भी हिंदू परंपराओं को अपनाया. इसी वजह से भारत में भी उनकी अच्छी पहचान रही है. अमेरिकी राजनीति में उनकी अलग सोच और बेबाक अंदाज ने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा. अब उनके इस्तीफे के बाद अमेरिकी राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
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