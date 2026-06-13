Tumen River: एशिया की वह छोटी सी नदी, नहीं मिल पार रहा चीन को रास्ता, जिगरी दोस्त रूस-उत्तर कोरिया नहीं दे रहे साथ

Tumen River: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नॉर्थ कोरिया दौरे के बाद तुमेन या टुमेन नदी (Tumen River) फिर चर्चा में है. शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयानें में इसका जिक्र नहीं है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नदी चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच एक प्राकृतिक सीमा है. यहां नॉर्थ कोरिया और रूस तो पानी में उतर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच एक जमीन की पतली पट्टी है जो, चीन को खुले पानी तक पहुंचने से रोकती है.
1860 में प्रिमोर्स्की क्राय समेत यह इलाका रूसी साम्राज्य को सौंपने के बाद से, बीजिंग तुमेन नदी के जरिए जापान सागर तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है. अगर यह जल मार्ग चीन के लिए खोला जाता है, तो यह एक बड़ा आर्थिक और सैन्य रास्ता बन सकता है. इससे व्लादिवोस्तोक में रशियन पैसिफिक फ्लीट , साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के साथ बीजिंग का दबदबा बढ़ सकता है.
बीजिंग लंबे समय से अपने दोनों पड़ोसियों को चीनी ट्रैफिक के लिए वॉटरवे खोलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है और पिछले महीने ही मॉस्को से कुछ पॉजिटिव संकेत मिले थे. पिछले महीने, जब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन से मिले, तो तुमेन के ज़रिए जापान सागर तक चीन का एक्सेस, जिसे साउथ कोरिया में ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है, उन एरिया में से एक था जिस पर दोनों देशों ने कहा कि वे नॉर्थ कोरिया के साथ “कोऑपरेट” करेंगे.
एनालिस्ट का कहना है कि इस हफ्ते की समिट के बाद बयानों में चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि नॉर्थ कोरिया और रूस की सरकारों इस इलाके में बीजिंग के असर को लेकर लगातार सावधानी बरत रही हैं.
उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग-उन और पुतिन के बीच 2024 में हुए एक एग्रीमेंट की वजह से चीन की एक्सेस की अर्जी मुश्किल हो गई है. यह एग्रीमेंट नॉर्थ कोरिया-रूस बॉर्डर पार करने वाली नदी पर एक रोड ब्रिज बनाने के लिए है. यह क्रॉसिंग शायद नदी पार करने वाले चीनी जहाजों को रोक सकती है, इसलिए बीजिंग और मॉस्को प्योंगयांग के साथ एक नए समुद्री शिपिंग रूट पर चर्चा कर रहे हैं.
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