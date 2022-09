ट्यूपेलो: मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर से चक्कर लगा रहे एक छोटे विमान के पायलट ने सुबह विमान को वॉलमार्ट स्टोर से टकराने की धमकी दी. ट्यूपेलो पुलिस विभाग ने कहा कि वॉलमार्ट और पास के एक स्टोर को खाली करा लिया गया है.Also Read - अमेरिका में लोगों की औसत उम्र घटी, 100 साल बाद लगा झटका, विकसित देशों में कितना जीते हैं लोग, जानें

इसने कहा कि विमान ने लगभग पांच बजे चक्कर लगाना शुरू किया और तीन घंटे से अधिक समय बाद भी हवा में है. Also Read - रूस-अमेरिका में परमाणु युद्ध हुआ तो 5 अरब लोग मर जाएंगे, इन देशों में रहने वाले ही रहेंगे जिंदा!

Police in Tupelo, Mississippi say a pilot has been flying an airplane over the city in circles for hours, threatening to intentionally crash into a WalMart store. Governor Tate Reeves says all citizens should be on alert: US media

