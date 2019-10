नयी दिल्ली: भारत ने गुरुवार को कहा कि वह उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की के ‘एकतरफा सैन्य कार्रवाई’ से काफी चिंतित है. साथ ही जोर दिया कि ऐसी कार्रवाई क्षेत्र की स्थिरता एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमतर करती है. बुधवार को तर्की के लड़ाकू विमानों एवं तोपखाने ने सीरिया में कुर्दो के नियंत्रण वाले इलाके को निशाना बनाया था, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा था.

MEA: We call upon Turkey to exercise restraint and respect the sovereignty and territorial integrity of Syria. We urge the peaceful settlement of all issues through dialogue and discussion. https://t.co/ACPDy6haVD

