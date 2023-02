Hindi World Hindi

Turkey Earthquake: तुर्की में भूकंप से 4,600 लोगों की मौत, भारत समेत कई अन्य देशों से मिल रही मदद, भेजे जा रहे हैं बचाव दल

Turkey Earthquake: सोमवार को तुर्की में आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी है इसमें अभी तक 4,600 लोगों की मौत की खबर है और 15,000 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. जिसके लिए, भारत समेत कई अन्य देशों से मदद की जा रही है और बचाव दल भेजे जा रहे हैं.

3,800 people died due to earthquake in Turkey, aid is being received from many other countries including India, rescue teams are being sent.

Turkey Earthquake: भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की को भारतीय वायु सेना के विमान से भेजी है, जबकि बचावकर्मियों ने मंगलवार की सर्द रात में खोजबीन की, 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद मलबे से और बचे लोगों को निकालने की उम्मीद है. अभी तक प्राप्त आंकड़ो में बताया जा रहा है कि 4,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. कई हजार लोग घायल बताए जा रहे हैं.

#TurkeyEarthquake | As per The Associated Press so far 4,600 people have been killed due to powerful earthquakes in Turkey & Syria. Death toll continues to rise amid widespread devastation. India has so far sent two rescue teams to earthquake-marred Turkey. — ANI (@ANI) February 7, 2023

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा की गई घोषणा के घंटों बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के कर्मियों की एक टीम विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वायड के साथ-साथ आवश्यक उपकरण, जिसमें चिकित्सा आपूर्ति, उन्नत ड्रिलिंग मशीन और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं. सहायता प्रयासों के लिए, खोज और बचाव कार्यों के लिए तुर्की के लिए प्रस्थान किया.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) क्षमताएं कार्रवाई में हैं. भूकंप राहत सामग्री का पहला जत्था एनडीआरएफ खोज और बचाव दल, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड, चिकित्सा आपूर्ति, ड्रिलिंग मशीन और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना हुआ.

India’s Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) capabilites in action. The 1st batch of earthquake relief material leaves for Türkiye, along with NDRF Search & Rescue Teams, specially trained dog squads, medical supplies, drilling machines & other necessary equipment. pic.twitter.com/pB3ewcH1Gr — Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 6, 2023

इससे पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पीएम मोदी ने अधिकारियों को भूकंप के बाद की स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता देने का भी निर्देश दिया.

मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि तुर्की में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान और संपत्ति के नुकसान से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. घायल जल्द ठीक हों.

भारत में तुर्की के राजदूत फ़िरात सुनेल ने भारत सरकार की सहायता की पेशकश के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि “ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है”.

उन्होंने एक तुर्की कहावत का भी उल्लेख किया, “दोस्त करा गुंडे बेली ओलुर”, जिसका अर्थ है “ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है”.

“Dost” is a common word in Turkish and Hindi… We have a Turkish proverb: “Dost kara günde belli olur” (a friend in need is a friend indeed).

Thank you very much 🇮🇳@narendramodi @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @MOS_MEA #earthquaketurkey https://t.co/nB97RubRJU — Fırat Sunel फिरात सुनेल فرات صونال (@firatsunel) February 6, 2023

तुर्की और सीरिया में बेघर हुए दसियों हज़ार लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. भूकंप के केंद्र से लगभग 33 किलोमीटर दूर प्रांतीय राजधानी गाजियांटेप के तुर्की शहर में लोगों ने शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, मस्जिद और सामुदायिक केंद्रों में शरण ली. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने सात दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो सहयोगी के प्रति संवेदना व्यक्त करने और सहायता की पेशकश करने के लिए एर्दोगन को फोन किया. व्हाइट हाउस ने कहा कि वह तुर्की के प्रयासों का समर्थन करने के लिए खोज और बचाव दल भेज रहा है.

तुर्की के दक्षिण-पूर्वी प्रांत कहमनमारस पर केंद्रित भूकंप ने दमिश्क और बेरूत के निवासियों को सड़क पर भेज दिया और काहिरा के रूप में दूर तक महसूस किया गया.

राहत सामग्री भेजने वाल अन्य देश

यूरोपीय संघ ने तुर्की की मदद के लिए खोज और बचाव दलों को जुटाया है, जबकि 27 देशों के ब्लॉक के कोपरनिकस उपग्रह प्रणाली को आपातकालीन मानचित्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्रिय किया गया है. यूरोपीय संघ ने कहा कि वह अपने मानवीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से सीरिया को मदद की पेशकश करने के लिए भी तैयार है.

आपातकालीन मंत्रालय से रूसी बचाव दल सीरिया के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उस देश में तैनात रूसी सेना ने पहले ही मलबे को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए 300 लोगों वाली 10 इकाइयां भेजी हैं. रूसी सेना ने मानवीय सहायता वितरित करने के लिए बिंदु स्थापित किए हैं. रूस ने भी तुर्की को मदद की पेशकश की है, जिसे मान लिया गया है.

इस्राइली सेना ने कहा कि वह तुर्की में 150 इंजीनियरों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य सहायता कर्मियों की एक खोज और बचाव दल भेज रही है.

ग्रीस एक सैन्य परिवहन विमान में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, पांच डॉक्टरों और भूकंपीय योजना विशेषज्ञों के साथ तुर्की को 21 बचावकर्ताओं, दो बचाव कुत्तों और एक विशेष बचाव वाहन की एक टीम भेज रहा है.

जर्मनी ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ अपनी सहायता प्रतिक्रिया का समन्वय कर रहा है और आपातकालीन जनरेटर, टेंट, कंबल और जल उपचार उपकरण की डिलीवरी तैयार कर रहा है.

ब्रिटेन 76 खोज और बचाव विशेषज्ञों को उपकरण और कुत्तों के साथ-साथ एक आपातकालीन चिकित्सा दल तुर्की भेज रहा है. यूके ने यह भी कहा कि वह सीरिया में पीड़ितों को सहायता प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में है.

लेबनान की आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार अपने बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए सैनिकों, रेड क्रॉस और सिविल डिफेंस के प्रथम उत्तरदाताओं और अग्निशमकों को तुर्की भेज रही है.

राजा अब्दुल्ला द्वितीय के आदेश पर जॉर्डन सीरिया और तुर्की को आपातकालीन सहायता भेज रहा है.

मिस्र ने तुर्की को तत्काल मानवीय सहायता देने का वादा किया है.

स्विस रेस्क्यू डॉग सर्विस REDOG तुर्की में 14 कुत्तों के साथ 22 बचावकर्मी भेज रहा है. सरकार ने कहा कि वह सेना के आपदा विशेषज्ञों सहित 80 खोज और बचाव विशेषज्ञों को भी देश में भेजेगी.

चेक गणराज्य तुर्की को 68 बचावकर्ताओं की एक टीम भेज रहा है, जिसमें अग्निशामक, डॉक्टर, संरचनात्मक इंजीनियर और खोजी कुत्तों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं.

जापान लगभग 75 बचावकर्मियों का दल तुर्की भेज रहा है.

मेक्सिको के विदेश मामलों के सचिव ने कहा कि देश तुर्की को उपकरण और बचाव विशेषज्ञ भेजेगा.

ऑस्ट्रिया ने एक सैन्य आपदा राहत इकाई से 84 सैनिकों को तुर्की भेजने की पेशकश की है.

स्पेन दो अर्बन सर्च और रेस भेजने की तैयारी कर रहा था

85 कर्मियों और स्वयंसेवी अग्निशामकों की एक टुकड़ी के साथ तुर्की के लिए टीमें.

इटली की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने तुर्की को सहायता की पेशकश की है. एक अग्निशमन दल पीसा से निकलने की तैयारी कर रहा था, और इतालवी सेना का कहना है कि परिवहन उड़ानें उपकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य और अन्य कर्मियों को भी ले जाएंगी.

फ़्रांस बचाव दलों को तुर्की भेज रहा है.

पोलैंड तुर्की को 76 दमकलकर्मी और आठ प्रशिक्षित कुत्ते, उपकरणों के साथ भेज रहा है.

रोमानिया तुर्की को दो सैन्य विमानों में विशिष्ट कर्मियों और सामग्रियों को भेज रहा है.

क्रोएशिया 40 आदमी और 10 कुत्ते, बचाव उपकरण और वैन तुर्की भेज रहा है.

सर्बिया 21 बचावकर्ताओं और तीन संपर्क अधिकारियों को तुर्की भेज रहा है.

मोंटेनेग्रो कम से कम 24 अग्निशामकों को तुर्की भेज रहा है.

मोल्दोवा के राष्ट्रपति का कहना है कि 55 बचावकर्मियों को तुर्की भेजा गया है.

