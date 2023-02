Turkey Earthquake Video: तुर्की में ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारतें, 2600 से ज्यादा की मौत; सामने आया भूकंप का वीडियो

Turkey Earthquake Video: तुर्की और सीरिया में रविवार रात को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सोमवार को भी दो जोरदार झटके महसूस किये गए. सोमवार को आए दो झटकों की तीव्रता 7.6 और 6 मापी गई. बीते 24 घंटों में भूकंप के तीन शक्तिशाली झटकों से तुर्की और सीरिया में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. बता दें कि भूकंप का पहला झटका रविवार रात को आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 थी. राहत और बचाव अभियान जारी है. इन सबके बीच तुर्की भूकंप के जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वारयल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भूकंप में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो तुर्की के सनलीउर्फा प्रांत का बताया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि सनलिउफा में 16 और उस्मानिया में 34 इमारतें ढही हैं और सैंकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं. भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और भूकंप उपरांत झटके अब भी महसूस किए जा रहे हैं. विभिन्न शहरों में बचावकर्मी और निवासी ध्वस्त हुई इमारतों से जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. भूकंप में ध्वस्त हुए तुर्की के एक अस्पताल और सीरिया के गिने-चुने अस्पतालों से नवजातों सहित मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा. तुर्की के शहर अदाना के एक निवासी ने बताया कि उसके आसपास की तीन इमारतें ध्वस्त हो गई हैं. पत्रकारिता के छात्र मुहम्मद फतीह यवुज ने बताया कि मलबे में जिंदा फंसे एक व्यक्ति ने बचावकर्मियों द्वारा निकाले जाने की कोशिश के दौरान कहा, ‘अब मुझमें कोई ताकत नहीं बची है.’