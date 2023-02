Turkey Syria Earthquake: भूकंप में लापता भारतीय का शव मिला, मृतकों का आंकड़ा 25,000 के करीब

Turkey Syria Earthquake अंकारा: तुर्की और सीरिया में घातक भूकंप से मरने वालों की संख्या पांचवें दिन लगभग 25,000 के करीब हो चुकी है. 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप के बाद से लापता एक भारतीय नागरिक को मलत्या में एक होटल के मलबे के नीचे मृत पाया गया, तुर्की में भारतीय दूतावास ने शनिवार को एक ट्वीट में सूचित किया. मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, जो तुर्की की व्यापारिक यात्रा पर था. वहीं, दो दशकों में इस क्षेत्र में सबसे घातक भूकंप से मरने वालों की संख्या दक्षिणी तुर्की और उत्तर-पश्चिम सीरिया में इसके आने के पांचवें दिन लगभग 25,000 के करीब हो चुकी है. सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,533 हो गई है, जबकि तुर्किये में अधिकारियों ने कहा कि मृतक संख्या शनिवार को 21,043 हो गई है.

तुर्की में भारतीय दूतावास उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर, तुर्की में भारतीय दूतावास ने कहा, “हम दुख के साथ सूचित करते हैं कि 6 फरवरी के भूकंप के बाद से तुर्की में लापता हुए एक भारतीय नागरिक श्री विजय कुमार के नश्वर अवशेष एक होटल के मलबे के बीच पाए गए और उनकी पहचान की गई है. मालट्या में, जहां वह एक व्यापारिक यात्रा पर थे.”

एक अन्य ट्वीट में, तुर्की में भारतीय दूतावास ने कहा, “उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है. हम उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं.” इससे पहले 8 फरवरी को विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने कहा था कि देश में दो “सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा” भूकंप आने के बाद तुर्की के दूरदराज के हिस्सों में दस भारतीय मारे गए थे, लेकिन वे सुरक्षित हैं जबकि एक नागरिक बचा हुआ है. गुम. उन्होंने ‘ऑपरेशन दोस्त’ पर विशेष ब्रीफिंग के दौरान यह टिप्पणी की.