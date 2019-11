अंकारा: आतंकी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट (ISIS) के सरगना अबू बकर अल बगदादी (Abu Bakr Al Baghdadi) की बहन

रसमिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये बात तुर्की के अधिकारियों ने कही है. 65 साल की रसमिया को सोमवार की शाम उत्‍तरी सीरिया के अलेप्‍पो प्रांत के एजाज सिटी में गिरफ्तार किया गया, जहां वह अपने पति और रिश्‍तेदारों के साथ रह रही थी

न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स न्‍यूजपेपर के मुताबिक,

में गिरफ्तार किया गया, जहां वह अपने पति और रिश्‍तेदारों के साथ रह रही थी. माना जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी सरगना बगदादी की बहन आतंकवादी संगठन के लिए काम करती थी. माना जा रहा है कि रसमिया से आतंकी संगठन आईएसआई के बारे में कई बड़े सीक्रेट राज उगल सकती है.

बता दें कि बीते 27 अक्‍टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगदादी के मारे जाने की घोषणा की. ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि अब बगदादी कभी भी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को नहीं मार पाएगा. वह कुत्ते की मौत मारा गया है. वह कायर की तरह मारा गया है. अब दुनिया सुरक्षित महसूस कर सकती है.

