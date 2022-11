एलन मस्क का नया सर्वे, अब ट्विटर पर सस्पेंड खातों को बहाल करने पर मांगी राय

ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने यह पता लगाने के लिए एक नए सर्वे की शुरूआत की है कि उनके 11.8 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स में से कितने लोग माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से प्रतिबंधित सभी यूजर्स को वापस बहाल करने के कदम का समर्थन करते हैं या खारिज करते हैं.

उन्होंने एक ट्वीट में पूछा कि क्या ट्विटर को निलंबित खातों के लिए एक सामान्य माफी की पेशकश करनी चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा हो या गंभीर स्पैम में लिप्त न हों? अब तक, हां में अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है. मस्क के पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपने विचार व्यक्त किए.

जबकि एक यूजर ने टिप्पणी की, लोगों को बोलने दें, दूसरे ने कहा, हां. अब राजनीति से प्रेरित प्रतिबंध नहीं! एक पोल के आधार पर, ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने 20 नवंबर को घोषणा की थी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से फिर से जुड़ने की अनुमति दी गई है.