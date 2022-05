लंदन: अरबपति उद्यमी एलन मस्क (Elon Musk ) ने आज शुक्रवार को बताया कि फर्जी खातों की गणना के कारण ट्विटर डील (Twitter deal) अस्‍थाई तौर पर रोक दी गई है. एलन मस्क ने कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने की उनकी प्रस्तावित योजना स्पैम एवं फर्जी खातों (fake accounts) से जुड़े ब्योरे आने तक ‘अस्थायी तौर पर स्थगित’ की जा रही है.Also Read - Viral: एलन मस्क के हमशक्ल को देख हिल गया इंटरनेट, खुद टेस्ला के सीईओ मिलने को हुए बेताब- देखें फोटो और वीडियो

बता दें कि ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक मस्क ने 44 अरब डॉलर में इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की थी. इसके लिए उन्होंने कोष जुटाना भी शुरू कर दिया था. Also Read - क्या अब दोबारा Twitter के सीईओ बनेंगे जैक डोरसी, एलन मस्क की बात का किया सपोर्ट

Twitter deal on hold due to calculation of fake accounts: Elon Musk

Read @ANI Story | https://t.co/eJ9nOAjl6E#ElonMusk #Tesla #ElonMuskBuyTwitter #Twitter #twittersold pic.twitter.com/g775ix7fym

— ANI Digital (@ani_digital) May 13, 2022