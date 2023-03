World News Today: हैक होने के बाद फिर बहाल हुआ नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय का Twitter हैंडल

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ (Pushpa Kamal Dahal Prachanda) के कार्यालय (PMO) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक होने के बाद वापस बहाल कर लिया गया है. नेपाल पीएमओ (Nepal PMO) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि PMO के आधिकारिक ट्विटर हैंडल बहाल कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू हो गई है. बता दें कि गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और उससे दो अनधिकृत ट्वीट किये गए.

#UPDATE | The official account has now been restored. An investigation has also started into the matter: Nepal PMO — ANI (@ANI) March 16, 2023