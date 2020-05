वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एक माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट टि्वटर पर नाराजगी जताई है. ट्रंप ने कहा टि्वटर चीन या कट्टरपंथी वाम डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा किए जा रहे झूठ और प्रचार के बारे में कुछ नहीं कर रहा है. उसने रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को निशाना बनाया है. कांग्रेस द्वारा धारना 230 को रद्द किया जाना चाहिए. तब तक इसे विनियमित किया जाएगा. Also Read - भारत के बाद चीन ने भी खारिज किया ट्रंप का मध्यस्थता प्रस्ताव, कहा- हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं

बता दें कि इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों की कानूनी छूट वापस लेने पर केंद्रित है.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति और टि्वटर में तब ठन गई जब ट्विटर ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के एक ताजा ट्वीट को 'फ्लैग' कर दिया और कहा कि यह हिंसा को बढ़ावा देने संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है.

घटनाक्रम तब हुआ जब ट्रंप ने पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लोयड की मौत के बाद मिनीपोलिस में जारी हिंसक प्रदर्शनों के संबंध में की ट्वीट किया, जब लूटपाट शुरू होती है तो गोलीबारी शुरू होती है.

हथकड़ी पहने फ्लोयड की गर्दन को एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा घुटने से दबाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका, खासकर मिनीपोलिस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है.

ट्विटर ने पहले ट्रंप के दो ट्वीटों पर ‘फैक्ट चेक लिंक’ जोड़ दिए थे, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हो गए. ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा, ”ये ठग जॉर्ज फ्लोयड की स्मृति का निरादर कर रहे हैं, और मैं यह नहीं होने दूंगा. अभी गवर्नर टिम वाल्ज से बात की और उनसे कहा कि सेना हर तरह से उनके साथ है…जब लूटपाट शुरू होती है तो गोलीबारी शुरू होती है. आपका धन्यवाद.”

Twitter is doing nothing about all of lies&propaganda being put out by China or Radical Left Democrat Party.They’ve targeted Republicans, Conservatives&President of United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it’ll be regulated: US President Donald Trump pic.twitter.com/QyD10jxZSE

— ANI (@ANI) May 29, 2020