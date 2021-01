US President, Donald Trumps, POTUS, Twitter, capitol violence, us: अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) में अपने समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं. इसी क्रम में ट्रंप और टि्वटर के बीच जंग जारी है. टि्वटर ने ट्रंप का स्‍थाई रूप से अकाउंट सस्‍पेंड कर दिया है, इसके बाद जब उन्‍होंने अपने पद के आधिकारिक ट्व‍िटर अकांउट से ट्वीट किया तो इसे तुरंत ही धीमा कर दिया गया है. इसके बाद जब टीम ट्रंप ने ट्वीट किया तो टि्वटर ने इसे भी सस्‍पेंड कर दिया है. Also Read - US Capitol Violence: ट्रंप को हटाने की मांग तेज, लाया जा सका है महाभियोग प्रस्‍ताव, दो मंत्र‍ियों समेत कई इस्‍तीफे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निजी ट्विटर अकाउंट के निलंबन के बाद जब अपने पद के आधिकारिक टि्वटर हैंडल से

@POTUS से ट्वीट किया, तो यह ट्वीट मिनटों के अंदर धीमा करने की सीमा के अंदर ले लिया गया. वहीं, टीम ट्रंप ने ट्वीट किया, “… हम चुप नहीं रहेंगे! ट्विटर फ्री स्पीच के बारे में नहीं है ….” इसके बाद जब टि्वटर ने इसे टीम ट्रंप को भी सस्‍पेंड कर दिया है.

After the suspension of US President Donald Trump’s personal Twitter account and the tweets from his official account ‘POTUS’ were taken down.

Team Trump tweets, “…We will not be SILENCED! Twitter is not about FREE SPEECH….” pic.twitter.com/HrzHaUzf9o

