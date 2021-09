Afghanistan Updates: अफगानिस्‍तान में हिंसा के बल पर कब्‍जा करने वाला आतंकवादी संगठन तालिबान जब दुनिया के सामने अपनी इमेज को साफ सुथरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कलई की पोल खोलने वाली यह तस्‍वीर सामने आई है. कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तालिबान ने कल बुधवार को काबुल में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों पर यह जुल्‍म ढाया है. तालिबान ने उन्‍हें हिरासत में लेकर बुरी तरह से पीटा है और उन्‍हें लहूलुहान कर दिया. ये पत्रकार चल नहीं पा रहे हैं.Also Read - महिलाओं, बच्चों को अधिकार दे तो मिसाल बन सकता है तालिबान, पहले की तरह न करे शासन: महबूबा मुफ़्ती

अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में जब महिलाओं ने पाकिस्‍तान के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उसे कवर कर रहे पत्रकारों पर भी तालिबान का कहर टूट पड़ा है. पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया. कई फोटोज सामने आए हैं, जिनमें कई पत्रकार लहुलुहान नजर आ रहे हैं. Also Read - NSA अजित डोभाल व शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारी ने अफगान संकट पर बातचीत की

एक पत्रकार शरीफ हसन ने लॉस एंजलिस टाइम्‍स में प्रकाशित एक फोटो को ट्वीट करते हुए कहा, ” ये शक्तिशाली फोटो कल काबुल में तालिबान द्वारा हिरासत में लिए गए, प्रताड़ित और पीटे गए दो पत्रकारों में से है.” Also Read - अफगानिस्तान का खुफिया विभाग आतंकियों के हाथ! जेल से ओबामा सरकार ने किया था रिहा

Powerful photo by @yamphoto of the two journalists who were detained, tortured and beaten by the #Taliban yesterday in #Kabul . pic.twitter.com/UHePkBzozW

शरीफ हसन ने एक और ट्वीट में एतिलातरोज़ अखबार के दो पत्रकारों को काबुल में एक विरोध प्रदर्शन को कवर करते समय हिरासत में लिया गया, फिर तालिबान द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद रिहा कर दिया गया. कोई चल भी नहीं सकता था. तस्वीरों को अखबार के प्रकाशक जकी दरयाबी ने ट्विटर पर पोस्ट किया था.

Two reporters of EtilaatRoz newspaper were detained when covering a protest in #Kabul, then released after being badly beaten by the #Taliban. One couldn’t even walk. The photos were posted by Zaki Daryabi, the newspaper’s publisher, on twitter. #Afghanistan pic.twitter.com/C0cVj85r7i

— Sharif Hassan (@MSharif1990) September 8, 2021