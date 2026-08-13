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क्या पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक नहीं दो बार हुई? वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले सबूत!

Origins Of Life: धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों के हाथ कुछ चौंकाने वाले सबूत लगे हैं. जानकर सभी हक्के-बक्के रह गए.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 13, 2026, 9:13 AM IST
Origins Of Life
धरती पर जीवन की उत्पति को लेकर शोध. (Photo/AI)

Origins Of Life: धरती पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कितनी बार हुई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक दशकों से तलाश रहे हैं. मगर अब एक नई रिसर्च ने इस सवाल का जवाब और भी दिलचस्प बना दिया है. जर्मनी की हेनरिक हाइने यूनिवर्सिटी डसेलडोर्फ के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय टीम ने ऐसे सबूत पाए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि शुरुआती धरती पर बैक्टीरिया और आर्किया ने स्वतंत्र रूप से जीवन का रास्ता अपनाया. यानी आनुवंशिक कोड की शुरुआत एक हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र जीवन की शुरुआत दो अलग-अलग रास्तों से हुई हो सकती है.

शुरुआती जीवन

वैज्ञानिकों ने जीवन के शुरुआती दौर में होने वाली करीब 420 रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पूरे नेटवर्क का अध्ययन किया. इन प्रतिक्रियाओं से कोशिकाएं अमीनो एसिड, RNA के बेस और विटामिन जैसे जरूरी पदार्थ बनाती हैं. रिसर्च में पाया गया कि LUCA यानी सभी मौजूदा कोशिकाओं के आखिरी साझा पूर्वज के पास इन प्रतिक्रियाओं में से केवल करीब आधी को चलाने वाले एंजाइम थे. बाकी प्रतिक्रियाओं में पर्यावरण में मौजूद धातुएं उत्प्रेरक की भूमिका निभाती थीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, हाइड्रोथर्मल वेंट जैसे वातावरण में धातुओं ने उन रासायनिक प्रक्रियाओं को संभव बनाया, जिन पर बाद में जीवन का चयापचय आधारित हुआ. इसके बाद बैक्टीरिया और आर्किया की अलग-अलग शाखाओं ने अपने-अपने एंजाइम विकसित किए और धीरे-धीरे बाहरी पर्यावरण पर निर्भरता कम की.

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कहां से मिली ऊर्जा

रिसर्च में शुरुआती जीवन के लिए ऊर्जा के संभावित स्रोत का भी सुराग मिला है. आधुनिक कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ATP पर काफी निर्भर हैं, लेकिन शुरुआती धरती पर ATP-आधारित तंत्र के मौजूद होने की संभावना कम थी. टीम ने पाया कि हाइड्रोथर्मल वेंट में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फॉस्फाइट, पैलेडियम धातु की मौजूदगी में कार्बनिक यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके ऐसी प्रक्रियाएं कर सकता है, जो मेटाबॉलिक फॉस्फोराइलेशन से जुड़ी हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रक्रिया में फॉस्फाइट और पैलेडियम ने ATP और एंजाइम जैसी भूमिकाएं निभाईं. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि शुरुआती चयापचय को आधुनिक ऊर्जा प्रणाली बनने से पहले ऊर्जा कैसे मिलती थी.

Origins Of Life

इंफोग्राफिक/notebooklm

बैक्टीरिया और आर्किया के दो रास्ते

वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि बैक्टीरिया और आर्किया के पूर्वजों ने कुछ जरूरी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अलग-अलग संरचना वाले एंजाइम स्वतंत्र रूप से विकसित किए. टीम के अनुसार, यह समानांतर विकास दोनों समूहों को हाइड्रोथर्मल वेंट के रासायनिक वातावरण से अलग होकर स्वतंत्र कोशिकाओं के रूप में विकसित होने में मदद कर सकता था. शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि दोनों वंशों ने स्वतंत्र रूप से मुक्त-जीवी कोशिकाओं की अवस्था तक पहुंच बनाई. इसलिए अध्ययन की सबसे बड़ी संभावना यही है एक आनुवंशिक कोड, लेकिन जीवन की दो स्वतंत्र शुरुआत. यह निष्कर्ष जीवन की उत्पत्ति को समझने के हमारे पारंपरिक नजरिए को बदल सकता है. (Source: Heinrich-Heine University Duesseldorf)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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