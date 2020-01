बगदाद: इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमले की खबरें सामने आई हैं. समाचार ऐजेंसी एएफपी के मुताबिक बगदाद के बलाद एयरबेस पर दागी दो मिसाइलें दागी गई हैं. बता दें कि बलाद एयरबेस में अमेरिकी सैनिक रहते हैं. यहां रॉकेट से हमले की खबर आई हैं. इस हमले के बाद आसमान में अमेरिकी हेलिकॉप्टर दिखाई दिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रॉकेट अमेरिकी सुरक्षाबलों की तैनाती वाले स्थानों को टारगेट बनाकर दागे गए थे. इस हमले में किसी के मारे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है.

