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Two Russian Satellites Silently Came Extremely Close In Space Then Drifted Apart

अंतरिक्ष में चुपचाप बेहद करीब आए 2 सैटेलाइट, फिर दूर चले गए, जानकर क्यों उड़ जाएंगे ट्रंप के होश?

Satellites: रूस अंतरिक्ष में गुप्त तरीके से कुछ प्रयोग कर रहा है, जिसे लेकर कई विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं.

(photo credit AI, for representation only)

Satellites: रूस ने अंतरिक्ष में एक प्रयोग किया है, जिसने उसके विरोधी देशों को चिंता में डाल दिया है. इस प्रयोग के दौरान दो सैटेलाइट एक-दूसरे से महज 10 फीट (3 मीटर) की दूरी तक करीब आ गए. इसके बाद इन सैटेलाइट ने कुछ हरकतें कीं और फिर दूर चली गईं.

कौन-सी दो सैटेलाइट

स्पेस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, कॉस्मोज (Kosmos) 2581 और कॉस्मोज 2583 नाम के उपग्रहों के बीच 28 अप्रैल को ये प्रयोग किया गया है. ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 585 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करती है. विश्लेषकों के अनुसार, इन सैटेलाइट्स ने बेहद जटिल हरकतें कीं, जिनका मकसद अभी भी अज्ञात है.

ये उपग्रह तीन उपग्रहों के समूह का हिस्सा हैं. कॉस्मोज (Kosmos) 2581, 2582 और 2583 को रूस ने फरवरी 2025 में प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम (Plesetsk Cosmodrome) से एक सोयुज (Soyuz) रॉकेट के जरिए लॉन्च किया था.

सैन्य इस्तेमाल संभव

मॉस्को ने कभी भी इन उपग्रहों के सटीक मिशन का खुलासा नहीं किया है. विश्लेषकों के बीच यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि इनका संबंध शायद सैन्य निरीक्षण, निगरानी या उपग्रह-रोधी तकनीक के परीक्षणों से हो सकता है.

प्रयोग को समझें

अंतरिक्ष विश्लेषकों ने बताया कि तीनों उपग्रहों के साथ-साथ, Kosmos 2583 द्वारा पहले तैनात की गई एक छोटी वस्तु भी “रेंडेजवस एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस” (RPOs) की एक श्रृंखला में शामिल थी. ये नियंत्रित कक्षीय हरकतें होती हैं, जिनमें अंतरिक्ष यान एक-दूसरे के करीब आते हैं.

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इन उपग्रहों ने “जटिल नजदीकी घटनाओं” का प्रदर्शन किया

Kosmos 2582 इन दोनों उपग्रहों के पीछे-पीछे चल रहा था

एक अन्य तैनात वस्तु बिना कोई हरकत किए उनके करीब से गुजर गई

इस तरह की क्षमताएं उपग्रहों की मरम्मत और अंतरिक्ष में मौजूद कचरे को हटाने के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इनका सैन्य इस्तेमाल भी हो सकता है.

क्या रह रहे नजर रखने वाले

पेंसिल्वेनिया स्थित अंतरिक्ष कंपनी COMSPOC के अनुसार, यह मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, बल्कि इसमें एक-दूसरे के बेहद करीब बने रहने के लिए जान-बूझकर की गई कई हरकतें शामिल थीं. रूसी अंतरिक्ष यानों ने पिछले कुछ महीनों में कई बार इस तरह की नजदीकी मुलाकातें की हैं.

कंपनी ने कहा, रूस जिस भी चीज का परीक्षण कर रहा है, वह बेहद उन्नत और जटिल है. रूस अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर भी काम कर रहा है, और यह परीक्षण शायद डॉकिंग (दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने) की तकनीकों को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हो सकता है.