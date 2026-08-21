सोमालिया के बाद यमन में भी जहाज अगवा, भारत के 22 नागरिक संकट में, क्या हो रहा हार्न ऑफ अफ्रीका में?

Indian Ships Hijacked: यमन और सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों ने 22 भारतीयों वाले दो जहाजों को अगवा कर लिया है.

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हॉर्न ऑफ अफ्रीका' के पास समुद्री लुटेरों का खतरा फिर से बढ़ गया है. (photo credit, IANS, for representation only)

Indian Ships Hijacked: यमन और सोमालिया के पास अलग-अलग घटनाओं दो कमर्शियल जहाजों को हाईजैक कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाजों में कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे. इस घटना से ‘हॉर्न ऑफ अफ्रीका’ के पास समुद्री लुटेरों का खतरा फिर से बढ़ गया है.

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यमन में 16 भारतीयों को ले जा रहा जहाज हाईजैक

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक इरिट्रिया के झंडे वाले तेल टैंकर M.T. सिबू 1, को अदन की खाड़ी में यमन के तट से लगभग 30 नॉटिकल मील दूर छह हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया. इसमें 20 क्रू सदस्यों में 16 भारतीय शामिल थे. मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, सभी 20 क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं, हालांकि जहाज और क्रू की ताजा स्थिति का अभी इंतजार है. क्रू में 16 भारतीय नागरिक, एक सीरियाई, एक सूडानी और एक इराकी नागरिक शामिल हैं, जबकि एक नाविक की राष्ट्रीयता की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

SKS कृषिव मरीन सर्विसेज़ के सुमित कांत सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी ने क्रू के चार सदस्यों को काम पर रखा था और उनकी जानकारी मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट को दी थी.

सोमालिया में 6 भारतीयों वाला जहाज़ अगवा

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक सोमाली अधिकारी ने बताया कि दूसरी घटना में, सोमवार को समुद्री लुटेरों ने सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के झंडे वाले कार्गो जहाज़ M/V LUTUF को कब्ज़े में ले लिया. इस जहाज़ के 10 सदस्यों वाले क्रू में छह भारतीय नागरिक शामिल थे.

जहाज को पुंटलैंड के इयल जिले में मर्राया से लगभग 3.5 नॉटिकल मील दूर कब्ज़े में लिया गया और बाद में नुगाल तट की ओर ले जाया गया. क्रू में एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे.

जहाज पर लदा था सैन्य सामान

अधिकारी ने बताया कि पोलर मूवमेंट शिपिंग के मालिकाना हक वाले इस जहाज़ में मोगादिशू में तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए हथियार, साथ ही संचार और सैटेलाइट उपकरण ले जाए जा रहे थे. बता दें कि सोमालिया के समुद्री डकैतों और यमन के हूती विद्रोहियों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के समुद्री इलाके के काफी अशांत बना दिया है.