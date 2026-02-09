By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दो मंजिला ऊंची 'डॉन कोलोसस', क्यों एक साल से बेकार पड़ी ट्रंप की आदमकद मूर्ति?
Don Colossus: पेमेंट संबंधी विवाद के कारण ट्रंप की इस 15 फीट ऊंची ब्रॉन्ज प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका है.
Don Colossus: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुनहरे रंग की एक विशाल मूर्ति ओहायो में एक मूर्तिकला स्टूडियो के अंदर पड़ी है. इस मूर्ति को बने एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन इसे स्थापित नहीं किया जा सका है. आइये जानते हैं कि इसकी वजह क्या है.
दो मंजिला डॉन कोलोसस
डोनाल्ड ट्रंप की 15-फुट की कांस्य की मूर्ति, जिसे “डॉन कोलोसस” नाम दिया गया है, उसमें ट्रंप को जुलाई 2024 में हत्या की कोशिश से बचने के तुरंत बाद मुट्ठी उठाते हुए मुद्रा में दिखाया गया है. इस मूर्ति का वजन 2720 किलोग्राम बताया जाता है.
एक बार 6,000 पाउंड के बेस पर लगाए जाने के बाद, इसे दो मंजिला ऊंचा खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया है.
कीमत
यह मूर्ति ट्रंप के 2024 के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन करने वाले क्रिप्टोकरेंसी उद्यमियों की ओर से 360,000 डॉलर में बनवाई गई थी. लेकिन इसे अभी तक औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया है, जिसका एक कारण यह है कि मूर्तिकार एलन कॉट्रिल का कहना है कि उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया गया है.
73 वर्षीय कॉट्रिल ने कहा, भुगतान किए बिना इसे स्थापित करना बेवकूफी होगी, और मैं बेवकूफ नहीं हूं. उन्हें अभी भी लगभग 92,000 डॉलर का भुगतान मिलना बाकी है.
बनाने लगा कितना समय
मूर्तिकार एलन कॉट्रिल के मुताबिक मूर्ति को पूरा करने में करीब 4 महीने का वक्त लगा है. इसमें से एक महीने इसे बनाने में लगे और तीन महीने फिनिशिंग में गुजर गए.
क्या है क्रिप्टोकरेंसी से इसका कनेक्शन
$PATRIOT कॉइन नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ और उस महीने ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद इसमें काफी दिलचस्पी देखी गई. लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ. मूर्ति के अनावरण की योजना से ठीक पहले, ट्रंप ने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी, $TRUMP लॉन्च की. जैसे ही $TRUMP बढ़ा, $PATRIOT का मूल्य गिर गया. हालांकि इसका कारोबार जारी है, लेकिन अब इस कॉइन का मूल्य अपने चरम से 95 प्रतिशत से भी कम है.
कॉट्रिल का आरोप है कि उन्हें काम पर रखने के बाद, प्रोजेक्ट के समर्थकों ने उनकी मूर्ति की तस्वीरों का इस्तेमाल अपने $PATRIOT क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने के लिए करना शुरू कर दिया. बता दें कि यह टोकन एक मीम कॉइन है – एक डिजिटल एसेट जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और जिसकी कीमत बढ़ाने के लिए अटकलों और ऑनलाइन समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है. क्रिप्टो सेक्टर से ट्रंप के करीबी संबंधों ने हितों के टकराव के आरोप लगाए हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज़ का अनुमान है कि पिछले साल ट्रंप परिवार की संपत्ति अकेले डिजिटल एसेट्स से $1.4 बिलियन बढ़ी है.
