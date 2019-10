तोक्यो: जापान की राजधानी तोक्यो समेत देश के अन्य हिस्सों में प्रचंड तूफान ‘हगिबिस’ से अब तक कम से कम 26 लोगों की मौत हो चुकी है. खबरों के अनुसार तूफान से मूसलाधार बारिश हुई जिससे भयानक बाढ़ आ गई है. 31,000 सैनिकों समेत 100,000 से अधिक बचावकर्ता मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलनों और नदियों में उफान के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए रात में भी काम में जुटे हैं. तूफान की वजह से रग्बी वर्ल्ड कप के कई मैच रद्द कर दिए गए. कई मैचों के समय को आगे बढ़ा दिया गया.

तूफान रविवार सुबह राजधानी के कई हिस्सों तक पहुंच गया और इसने आसपास के इलाकों में अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ दिए. सरकार ने मृतकों की संख्या 14 और लापता लोगों की संख्या 11 बतायी है लेकिन स्थानीय मीडिया ने बताया कि कम से कम 26 लोग मारे जा चुके हैं व 15 लोग अब भी लापता हैं.

The sky in Japan turned pink hours before the wrath of the super typhoon. This might look beautiful but it’s dangerous. Let’s pray for the safety of the people living there #PrayForJapan pic.twitter.com/H8L4sqeQJ1

— キング🇵🇭 (@_xxcrexxx_) October 12, 2019