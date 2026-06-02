  • Hindi
  • World Hindi
  • Typhoon Jangmi Wreaks Havoc Over 320 Flights Cancelled 40 Homes Damaged Now Moving Northward

'जांगमी' तूफान ने मचाई भयंकर तबाही, 320 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, घरों की छतों की टाइलें उड़ गईं, अब उत्तर दिशा में बढ़ रहा है

पश्चिमी जापान में मंगलवार से बुधवार तक भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों के उफान का खतरा बताया गया है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 2, 2026, 1:11 PM IST
'जांगमी' तूफान
'जांगमी' तूफान

जापान के खूबसूरत द्वीप ओकिनावा के पास भयंकर तबाही मचाने के बाद भीषण तूफान ‘जांगमी’ मंगलवार को जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीप क्यूशू की ओर उत्तर दिशा में बढ़ रहा है. यह जानकारी जापान की मौसम एजेंसी ने दी. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया क‍ि सुबह 7 बजे (स्थानीय समय) तक टाइफून ‘जांगमी’ ओशिमा द्वीप के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में था. यह द्वीप कागोशिमा और ओकिनावा प्रांतों के बीच आता है. तूफान करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है.

320 से ज्यादा उड़ानें रद्द

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी ने सार्वजनिक प्रसारक एनएचके के हवाले से बताया क‍ि ओकिनावा में तेज हवाओं की वजह से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. क्यूशू और आसपास के इलाकों में मंगलवार को 320 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा, शिंकनसेन बुलेट ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं. बताया जा रहा है कि टोकाइडो लाइन पर मंगलवार रात से बुधवार तक रुकावटें आ सकती हैं.

तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी

मौसम एजेंसी ने तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है. इससे अमामी क्षेत्र में मंगलवार को और पश्चिमी जापान में मंगलवार से बुधवार तक भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों के उफान का खतरा बताया गया है.

पिछले साल सितंबर में आए ‘पेइपाह’ की वजह से भी काफी नुकसान हुआ था. उसमें 24 लोग घायल हुए थे और शिजुओका प्रांत के चार शहरों में 40 घरों को नुकसान पहुंचा था.

घरों की छतों की टाइलें उड़ गईं

माकिनोहारा शहर में लोगों ने बताया था कि तेज हवाओं से घरों की छतों की टाइलें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए और कई दूसरी घटनाएं हुईं. सरकारी प्रसारक एनएचके के अनुसार, सबसे ज्यादा नुकसान माकिनोहारा में हुआ था, जहां तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 20 लोगों को हल्की चोटें आईं.

17,000 घरों की बिजली गई

इसके अलावा, याइजू शहर में एक कृषि ग्रीनहाउस तेज हवाओं में उड़ गया, जिससे 40 साल के एक किसान के चेहरे पर गंभीर चोट लग गई. चूबू इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड कंपनी ने बताया कि मकिनोहारा और आसपास के इलाकों में करीब 17,000 घरों की बिजली कुछ समय के लिए चली गई थी. यह टॉर्नेडो और तेज हवाओं के असर की वजह से हुआ था. (इनपुट एजेंसी से)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.