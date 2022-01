दुबई : खाड़ी देशों में शांति एक ऐसा शब्द है, जो सुनाई तो अक्सर देता है; लेकिन शांति होती नहीं है. यहां से अक्सर किसी न किसी देश में शांति भंग, आतंकवादी घटनाओं और विदेशी हमलों की खबरें आती रहती हैं. इस बार यूएई की राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाया गया है. रविवार देर रात या कहां सोमवार तड़के अबू धाबी पर मिसाइल से हमला किया गया, जिसे बीच में ही रोक लिया गया.Also Read - अबू धाबी में तेल के टैकरों में विस्फोट, ड्रोन हमले की आशंका, दो भारतीय, एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाने वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलों को सोमवार तड़के बीच में ही रोक दिया. यूएई की सरकारी संवाद समिति ने यह जानकारी दी. सरकारी संवाद समिति 'WAM' ने ट्वीट किया कि राजधानी अबू धाबी पर मिसाइल के टुकड़े गिरे. इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

'WAM' ने यूएई रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि अमीरात 'किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है और देश को सभी हमलों से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं.' सोशल मीडिया पर साझा की गई सोमवार तड़के की एक वीडियो में राजधानी के ऊपर आसमान में रोशनी दिखाई दे रही है, जिसमें प्रकाश के बिंदु आकाश में मिसाइलों को रोकने वाले 'इंटरसेप्टर' की तरह दिख रहे हैं.

Ministry of Defence announces interception of 2 ballistic missiles fired by terrorist Houthi militia targeting UAE#WamNews https://t.co/X7RKq1Xem0 pic.twitter.com/rgXXyCIybP

— WAM English (@WAMNEWS_ENG) January 24, 2022