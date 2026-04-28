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OPEC में दरार! सऊदी से टकराव के बाद UAE ने किया किनारा, क्या भारत में बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

यूएई के OPEC छोड़ने के बाद तेल बाजार में हलचल मच गई है. जानिए इस कदम से भारत पर क्या असर पड़ेगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव आ सकता है या नहीं?

Published date india.com Published: April 28, 2026 10:48 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
OPEC में दरार! सऊदी से टकराव के बाद UAE ने किया किनारा, क्या भारत में बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
Photo from Freepik

ईरान युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है, जिसके चलते खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई. आपको बता दें कि ये रास्ता दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है. शिपिंग रुकने और ब्लॉकेड लगने से सऊदी अरब, यूएई, इराक और कुवैत जैसे देशों का निर्यात ठप पड़ गया है. इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है और तेल की कीमतों में अनिश्चितता बढ़ गई है.

UAE ने OPEC छोड़ने का फैसला किया

इसी बीच, यूएई ने बड़ा फैसला लेते हुए OPEC और OPEC+ से बाहर होने का ऐलान किया है. 1 मई से यह फैसला लागू हो जाएगा. OPEC – यानी Organization of the Petroleum Exporting Countries, जिसका मकसद तेल उत्पादन को नियंत्रित कर कीमतों को स्थिर रखना है. लेकिन सऊदी अरब के साथ टकराव के चलते यूएई ने अलग राह चुन ली, जिससे तेल बाजार में हलचल पैदा हो गई.

इससे भारत पर क्या असर होगा?

भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी जटिल है. होर्मुज बंद होने से भारत का मध्य पूर्व से तेल आयात पहले ही 60% तक गिर गया है, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ा. इसे निपटने के लिए भारत ने रूस से आयात बढ़ाया, लेकिन कीमतें आसमान छू रहीं हैं. यूएई का OPEC छोड़ना कुछ राहत दे सकता है. क्योंकि यूएई के पास हबशान-फुजैरा पाइपलाइन है, जो होर्मुज के बाहर है जिससे वह बिना रुकावट तेल सप्लाई कर सकता है.

तेल बाजार में आगे क्या होगा

OPEC से बाहर होने के बाद, यूएई अब उत्पादन पर लगी सीमाओं से मुक्त हो जाएगा. इससे बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों में स्थिरता या थोड़ी गिरावट आ सकती है, जो भारत के लिए अच्छी खबर होगी. हालांकि, अगर OPEC+ में दरार गहराती है, तो बाजार में अस्थिरता भी बढ़ सकती है और कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

OPEC और OPEC+ की ताकत समझें

अब बात करें OPEC कितना ताकतवर है, तो बता दें यह और OPEC+ मिलकर दुनिया के तेल बाजार को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं. इन देशों के पास करीब 80% ग्लोबल ऑयल रिजर्व है और ये लगभग 40% तेल उत्पादन करते हैं. OPEC+ में रूस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, जो 2016 के बाद इस समूह का हिस्सा बने. जब ये देश उत्पादन बढ़ाते या घटाते हैं, तो उसका असर सीधे दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ता है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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