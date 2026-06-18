UAE ने कम कर दी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र, अब कितने साल के बाद कर पाएंगे यूज; ऐसा करने वाला पहला अरब देश

UAE Social Media Ban: UAE उन कई देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले कानून लागू किए हैं. इनमें UK, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी शामिल हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 18, 2026, 3:54 PM IST
UAE ने कम कर दी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र, अब कितने साल के बाद कर पाएंगे यूज; ऐसा करने वाला पहला अरब देश

UAE Social Media Ban for Childrens: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश बन गया है. सरकार ने गुरुवार (18 जून) को सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र तय करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस आदेश के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या इस्तेमाल करने पर रोक है और उन्हें इन प्लेटफ़ॉर्म के सभी फीचर्स का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है.

ऐसा करने से अब UAE उन कई देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले कानून लागू किए हैं. इनमें UK, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी शामिल हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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