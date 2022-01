Vijay Mallya: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है. UBS बैंक को लंदन में विजय माल्या के लक्जरी घर (Vijay Mallya luxury home in London) पर कब्जा करने और इसे बेचने का अधिकार मिल गया है. माल्या इस घर में अपने बेटे और 95 साल की मां के साथ रहता है. बताते चलें कि माल्या का स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है. पिछले दिनों कोर्ट ने इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था. माल्या (Vijay Mallya) ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.Also Read - SC ने तय कर दी विजय माल्या की सजा की तारीख, कहा- प्रत्यर्पण का और इंतजार नहीं कर सकते

UBS bank wins the right to repossess and sell fugitive businessman Vijay Mallya’s luxury home in London where he stays with his son & 95-year-old mother

