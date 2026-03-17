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आठ दिन में बेकार कर दीं अमेरिका की 20 परमाणु मिसाइलें, पूर्व वायुसेना अधिकारी का UFO को लेकर दावा
UFO Files: पूर्व अधिकारी का दावा है कि यूएफओ से निकलती लाल रोशनी मिसाइलों को बेकार कर देती थी.
UFO Files: अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने यूएफओ (UFO) और अमेरिकी सेना के एक डरावने टकराव के बारे में बताया है. उनका दावा है कि एलियन आब्जेक्ट ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के परमाणु हथियारों को बंद कर दिया था.
क्या है ये पूरी घटना
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट सालास, जिनकी उम्र अब 85 साल है, ने 1967 में मोंटाना के Malmstrom एयर फोर्स बेस पर हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया है. उन्होंने याद किया कि यूएफओ सभी सुरक्षा घेरों को भेदने में कामयाब रही थी. यहां तक की उसने अमेरिकी सेना की घातक 20 मिनटमैन- I (Minuteman– I) इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बेकार कर दिया था.
8 दिनों के भीतर दो बार टकराव
सालास ने बताया कि उस साल 16 और 24 मार्च को बेस पर तैनात गार्ड्स ने आसमान में अजीब और तेजी से चलती हुई रोशनी देखने की सूचना दी थी. उसके तुरंत बाद, बिंग, बिंग, बिंग, बिंग, वे सभी 10 मिसाइलें बंद हो गईं. वे सभी लाल हो गईं.
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क्या होता था बेस पर
दावा है कि यूएफओ की ये रोशनी अचानक रुककर एक ही जगह पर ठहर सकती थी, और ठीक उस समय एक तेज लाल चमक छोड़ती थी, जब जमीन के नीचे छिपी मिसाइलें काम करना बंद कर देती थीं.
सालास थे लॉन्च कंट्रोल कैप्सूल में तैनात
सालास, जो शीत युद्ध के दौरान जमीन के नीचे बने लॉन्च कंट्रोल कैप्सूल के अंदर मौजूद दो अधिकारियों में से एक थे. उन्होंने ने आगे बताया कि मदद के लिए गुहार लगा रहे गार्ड्स को पूरा यकीन था कि वे विमान सोवियत संघ के हवाई जहाज़ नहीं थे. सालास ने बताया कि घुसपैठ की चेतावनी वाली लाइटें भी जल उठी थीं, जिसका मतलब था कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति उस घेरेबंदी वाले इलाके में घुस आया था जहाँ मिसाइलें रखी हुई थीं.
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आखिर क्या करने आए थे एलियन
इस पूर्व अधिकारी ने Danny Jones Podcast को बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि कोई बुद्धिमान, गैर-मानवीय सभ्यता पृथ्वी पर आई थी. उनका मकसद तीसरे विश्व युद्ध के कारण होने वाले परमाणु प्रलय को रोकना था. हर कोई और सभ्यता मौजूद है, जो हमसे मिलने आती है. उन्हें इस बात की चिंता है कि हम परमाणु युद्ध के ज़रिए इस ग्रह को तबाह कर देंगे.
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