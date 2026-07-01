रडार पर दिखे, आंखों से भी नजर आए... फिर अचानक गायब! दुनिया की 15 UFO घटनाएं जो आज भी हैं रहस्य

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में यूएफओ से जुड़ी करीब 15 घटनाएं ऐसी रिकॉर्ड हुई हैं, जिनका आज तक किसी के पास जवाब नहीं है. इन घटनाओं में ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Ajab Gajab News: क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कोई और रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सालों से लोगों के मन में है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कई बार ऐसी चीजें आसमान में दिखने की खबर आई, जिन्हें लोग UFO यानी अनजान उड़ने वाली चीज बताते हैं. इनमें से कुछ घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुईं, कुछ रडार पर भी दिखीं, लेकिन आज तक उनका साफ जवाब नहीं मिल पाया. अमेरिका के नेवादा में साल 2024 में कुछ लोगों ने रात के समय आसमान में एक तेज चमकती गोल रोशनी देखी. उनका कहना था कि वह रोशनी कभी ऊपर-नीचे तो कभी तिरछी दिशा में चल रही थी. पास से एक विमान भी निकला, लेकिन वह उस रोशनी के करीब नहीं गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था.

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साल 1961 की यूएफओ से जुड़ी मशहूर घटना

इसके अलावा UFO की सबसे मशहूर घटनाओं में साल 1961 का बेट्टी और बार्नी हिल मामला भी शामिल है. दोनों का दावा था कि सफर के दौरान एक अजीब रोशनी उनका पीछा कर रही थी. घर पहुंचने के बाद उन्हें बीच के कई घंटे याद ही नहीं थे. बाद में उन्होंने एलियन द्वारा उठाए जाने का दावा किया. हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है. इसी तरह साल 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशम जंगल में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने भी आसमान में चमकती हुई रहस्यमयी चीज देखने की बात कही थी. उनका कहना था कि वहां जमीन पर कुछ निशान भी मिले थे. यह मामला आज भी चर्चा में रहता है.

शिकागो एयरपोर्ट पर दिखी उड़न तश्तरी

इसी तरह साल 2006 में शिकागो के ओ’हेयर एयरपोर्ट पर कई एयरलाइन कर्मचारियों ने उड़न तश्तरी जैसी चीज देखने का दावा किया. लोगों का कहना था कि वह कुछ मिनट तक हवा में रुकी रही और फिर अचानक बहुत तेज रफ्तार से बादलों में गायब हो गई. हैरानी की बात यह रही कि रडार पर उसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं मिला.अलग-अलग रिपोर्ट बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिम्बाब्वे और दूसरे देशों से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कहीं बच्चों ने अजीब चीज देखने का दावा किया तो कहीं पायलटों ने उड़ान के दौरान रहस्यमयी चीजों का जिक्र किया.

किसी के पास नहीं है पक्का जवाब

इनसे जुड़े कुछ मामलों में वीडियो और गवाह भी मिले, लेकिन किसी भी घटना का पक्का जवाब नहीं मिल सका. आज भी दुनिया भर में हर साल सैकड़ों UFO की रिपोर्ट दर्ज होती हैं. इनमें से कई मामलों की जांच होती है, लेकिन ज्यादातर का नतीजा साफ नहीं निकलता. यही वजह है कि UFO का रहस्य आज भी लोगों की दिलचस्पी और बहस का बड़ा विषय बना हुआ है.