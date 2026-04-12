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Uganda Chief Of Defence Forces Said To Deploy 100000 Soldiers To Defend Israel Against Iran

इजरायल का साथ देने के लिए सेना भेज सकता है ये देश, आर्मी चीफ बोले- 1,00,000 सैनिकों को लेकर आ रहा हूं

ईरान के अलावा, काइनेरुगाबा ने तुर्की के साथ भी तनाव बढ़ा दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वह 30 दिनों के भीतर तुर्की के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Iran-Isreal War: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच युगांडा के रक्षा बलों के प्रमुख मुहुजी काइनेरुगाबा ने कहा है कि वह तेल अवीव जा रहे हैं. मुहुजी काइनेरुगाबा युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे भी हैं. उन्होंने कहा है कि इजरायली भाइयों की मदद के लिए वह ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ युगांडा के 1,00,000 सैनिकों को भी तैनात करने के लिए तैयार हैं.

इजरायल से किस बात की दोस्ती निभा रहा है युगांडा?

पिछले दशकों में इजरायल ने युगांडा को बिना किसी शर्त के रणनीतिक समर्थन दिया है. मुहुजी काइनेरुगाबा के सेना भेजने के प्रस्ताव को इसी एहसान का बदला चुकाने के रूप में देखा जा रहा है. काइनेरुगाबा ने कहा है कि जरूरत के समय इजरायल युगांडा के साथ खड़ा रहा था. इसलिए अब उनकी सेनाएं भी इजरायल के साथ खड़ी रहेंगी.

इजरायल जा रहे हैं काइनेरुगाबा

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, युगांडा के रक्षा बलों के प्रमुख मुहुजी काइनेरुगाबा तेल अवीव के लिए रवाना हो चुके हैं. काइनेरुगाबा अपने रुख पर कायम हैं और उनका कहना है कि अगर इजरायल को हार का खतरा होता है तो, युगांडा की सेनाएं संघर्ष में उतरने के लिए तैयार हैं. हालांकि, अभी तक यह बयान तक ही सीमित है लेकिन, अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि तेल-अवीव में युगांडा और इजरायल के बीच सरकारी स्तर पर कोई तालमेल हो रहा है या नहीं.

ईरान-तुर्की के खिलाफ हमलावर हैं मुहुजी काइनेरुगाबा

सोशल मीडिया पर भी मुहुजी काइनेरुगाबा के पोस्ट पूरी तरह से इजरायल के समर्थन में रहे हैं. उन्होंने कई बार ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर बताया है. ईरान के अलावा, काइनेरुगाबा ने तुर्की के साथ भी तनाव बढ़ा दिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वह 30 दिनों के भीतर तुर्की के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे. इस कदम के तहत उन्होंने तुर्की एयरलाइंस को भी रोकने की धमकी दी है.

युगांडा की सेना में कितने सैनिक?

रिपोर्टों के अनुसार, युगांडा की सक्रिय सेना में लगभग 45,000 सैनिक हैं. हालांकि काइनेरुगाबा ने इससे कहीं ज्यादा सैनिक इजरायल के समर्थन में तैनात करने का वादा किया है. काइनेरुगाबा के इन कड़े बयानों के बावजूद, युगांडा सरकार या इजरायल की ओर से सैनिकों की तैनाती के प्रस्ताव का समर्थन करने वाली कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

क्या इजरायल को है युगांडा की सेना की जरूरत?

इजरायल लंबे समय से युद्ध में उलझा हुआ है. इसके सैनिक भी अब थक रहे हैं जिसे लेकर इजरायल के आर्मी चीफ भी चिंता जता चुके हैं. हिज्बुल्लाह जैसे मिलिशिया से लड़ाई लंबी चली को इजरायल को अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में युगांडा की सेना इसके काम आ सकती है. युगांडा के सैनिक गुरिल्ला लड़ाई में माहिर हैं, इसलिए लंबी जंग में ये इजरायल के लिए एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं.

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