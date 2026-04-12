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'सुंदर दुल्हन दो वरना...', युगांडा जनरल की अजीबोगरीब मांग, 1 अरब डॉलर की भी डिमांड की

युगांडा के सेना प्रमुख ने तुर्किए के सामने 1 अरब डॉलर और शादी की अजीब मांग रख दी है. जानिए ये पूरा मामला क्या है और इस डिमांड के पीछे की वजह...

Published date india.com Published: April 12, 2026 11:17 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
'सुंदर दुल्हन दो वरना...', युगांडा जनरल की अजीबोगरीब मांग, 1 अरब डॉलर की भी डिमांड की
Photo from Freepik

अफ्रीकी देश युगांडा के सेना प्रमुख मुहूजी काइनेरुगाबा ने बड़ी अजीबोगरीब मांग की है. उन्होंने तुर्किए के सामने ऐसी डिमांड रख दीं, जिसे सुन पूरी दुनिया हैरान रह गई. उन्होंने 1 अरब डॉलर (करीब 9 हजार करोड़ रुपये) मांगने के साथ तुर्किए की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करवाने की बात कही है. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं.

युगांडा और तुर्किए के बीच अनबन क्यों?

जनरल मुहूजी ने अपनी इन अजीबोगरीब मांगों के पीछे वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि युगांडा पिछले करीब 20 सालों से सोमालिया में आतंकी संगठन अल-शबाब (Al-Shabaab) के खिलाफ लड़ रहा है. इस मिशन में युगांडा के कई सैनिकों ने अपनी जान दी है और देश ने भारी कीमत चुकाई है. उनका कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा का बड़ा बोझ युगांडा ने उठाया.

तुर्किए पर लगाया बड़ा आरोप

उनका आरोप है कि तुर्किए ने सोमालिया में बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे – सड़कें, बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाकर अच्छा मुनाफा कमाया. जनरल का कहना है कि जहां एक तरफ युगांडा ने सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई, वहीं तुर्किए ने आर्थिक फायदा उठाया. इसी वजह से उन्होंने 1 अरब डॉलर को सिक्योरिटी शेयर के तौर पर देने की मांग रखी.

शादी वाली मांग ने खींचा सबका ध्यान

पैसों की मांग के साथ-साथ शादी वाली बात ने इस पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया. जनरल मुहूजी ने कहा कि वह तुर्किए की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हैं. हालांकि यह बात मजाक के तौर पर कही गई लगती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी आलोचना भी हुई. कई लोगों ने इसे गैर-गंभीर और विवादित बयान बताया.

30 दिन की चेतावनी

जनरल ने यह भी धमकी दी कि अगर 30 दिनों के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो युगांडा में तुर्किए का दूतावास बंद कर दिया जाएगा. साथ ही तुर्किए की फ्लाइट्स पर भी असर पड़ सकता है. जनरल मुहूजी न सिर्फ सेना प्रमुख हैं, बल्कि वह राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे भी हैं और उन्हें भविष्य का नेता माना जाता है. सोशल मीडिया पर उनके विवादित बयानों की वजह से वह पहले भी चर्चा में रह चुके हैं.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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