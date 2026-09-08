EnglishHindi

ब्रिटेन में हवाई सफर पर बड़ा संकट, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल; एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी

एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हो गया. इस वजह से 300 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जबकि सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई. इसका असर घरेलू के साथ-साथ दूसरे देशों के लिए जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ा.

Written by: Ikramuddin
Published: September 8, 2026, 10:29 PM IST
ब्रिटेन में हवाई सफर पर बड़ा संकट, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल; एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

ब्रिटेन में आज मंगलवार को हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई. दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हो गया. इस वजह से 300 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जबकि सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई. इसका असर घरेलू के साथ-साथ दूसरे देशों के लिए जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ा. इस गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर लंदन के हीथ्रो और गैटविक एयरपोर्ट पर देखने को मिला. इसके अलावा मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड, बर्मिंघम, ल्यूटन, एडिनबर्ग और ग्लासगो जैसे एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए. कुछ जगहों पर विमानों को उड़ान भरने में काफी देरी हुई, जबकि कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा. आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर भी आने-जाने वाली कुछ उड़ानों पर इसका असर पड़ा.

ऐसे समझें पूरा मामला

दरअसल, ब्रिटेन की एयर ट्रैफिक सर्विस देने वाली कंपनी NATS के फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या आई थी. आसान भाषा में समझें तो यह सिस्टम विमानों की उड़ानों से जुड़ी जरूरी जानकारी को प्रोसेस करने और एयर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में मदद करता है. सिस्टम में परेशानी आने के बाद कई जगहों पर विमानों की आवाजाही को सीमित करना पड़ा. NATS ने बताया कि उसके इंजीनियर समस्या को ठीक करने में जुटे हुए हैं. बाद में कंपनी ने कहा कि समस्या को ठीक करने के लिए एक समाधान लागू कर दिया गया है और सिस्टम धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. हालांकि, कंपनी ने यह भी कहा कि पूरी व्यवस्था को सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है.

और पढ़ें: नए कानून के खिलाफ लंदन की सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक, 466 को किया पुलिस ने गिरफ्तार

देश में धीमी हुई उड़ान की रफ्तार

इस गड़बड़ी का मतलब यह नहीं था कि ब्रिटेन का पूरा एयरस्पेस बंद हो गया था. कुछ उड़ानें लगातार चल रही थीं और विमानों का संचालन पूरी तरह रुका नहीं था. लेकिन सिस्टम में आई परेशानी के कारण उड़ानों की रफ्तार काफी धीमी हो गई और कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा. हीथ्रो एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को अपनी एयरलाइन से फ्लाइट की ताजा स्थिति जांचने की सलाह दी. एयरलाइंस ने यात्रियों को बताया कि तकनीकी समस्या उनके नियंत्रण से बाहर है और वे स्थिति सामान्य करने के लिए एयर ट्रैफिक अधिकारियों के साथ काम कर रही हैं.

ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इस तरह की परेशानी पहले भी सामने आ चुकी है. ऐसे में मंगलवार की घटना ने एक बार फिर देश के एयर ट्रैफिक सिस्टम की तैयारियों और भरोसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल यात्रियों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.