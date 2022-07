ब्रिटिश सरकार में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को कंजरवेटिव पार्टी के नेता बनने के लिए औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश की. यदि वह सफल होते हैं, तो वह स्वत: ही यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बन जाएंगे. उन्होंने ट्वीट किया, मैं कंजरवेटिव पार्टी का अगला नेता और आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़ा हूं. उन्होंने कहा, ‘चलो विश्वास बहाल करें, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करें और देश को फिर से जोड़ें.’ उन्होंने एक वेबसाइट रेडी4ऋषि भी लॉन्च की.Also Read - मुश्किल में ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार, वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री ने छोड़ा पद

सुनक ने ट्वीट के साथ तीन मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने कहा, 'मैं राजनीति में आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश में सभी को समान अवसर मिले, ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें.' सुनक ने कहा कि उनका देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो एक पीढ़ी के लिए सबसे गंभीर है. और आज वो जो निर्णय लेते हैं, वे तय करेंगे कि अगली पीढ़ी के ब्रिटिश लोगों के पास बेहतर भविष्य का मौका होगा या नहीं.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi

Sign up 👉 https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022