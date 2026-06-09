4 साल तक पेट्रोल-गैस की टेंशन नहीं ... भारत के दोस्त के पास नार्थ सी में है तेल-गैस का बड़ा खजाना

Gas Oil Treasure: ऑफशोर एनर्जीज़ यूके ने कहा कि 2030 तक इस भंडार से लगभग 1.1 बिलियन बैरल तेल और गैस मिल सकती है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 9, 2026, 7:04 AM IST
4 साल तक पेट्रोल-गैस की टेंशन नहीं ... भारत के दोस्त के पास नार्थ सी में है तेल-गैस का बड़ा खजाना
इस भंडार से लगभग 1.1 बिलियन बैरल तेल और गैस मिल सकती है. (photo credit AI, for representation only)

Gas Oil Treasure: ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने नए शोध में तेल गैस भंडार को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि नॉर्थ सी में इतना बड़ा भंडार है कि अगले चार साल तक दो करोड़ कारों के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं होगी. राजनीतिक दलों ने भी सरकार से मांग की है कि इन भंडार की ओर ध्यान दिया जाए.

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डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक नए विश्लेषण से पता चला है कि नॉर्थ सी में नए निवेश की जरूरत है.

17.5 अरब पाउंड का निवेश संभव

नॉर्थ सी ऑपरेटर्स ने मंत्रियों से कहा है कि अगर 78 प्रतिशत विंडफॉल टैक्स की जगह कोई बेहतर योजना लागू की जाए, तो वे नए तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में 17.5 अरब पाउंड का निवेश कर सकते हैं.

कितना बड़ा है तेल गैस का ये भंडार

ऑफशोर एनर्जीज़ यूके ने कहा कि 2030 तक इससे लगभग 1.1 बिलियन बैरल तेल और गैस मिल सकती है. एबरडीन यूनिवर्सिटी के एनालिसिस के अनुसार, इससे 8.2 बिलियन लीटर जेट फ्यूल मिल सकता है. 62.6 बिलियन लीटर पेट्रोल और 45.3 बिलियन लीटर डीज़ल भी मिल सकता है.

सरकार की किस नीति से नाराज हैं विरोधी

लेबर पार्टी का चुनावी वादा था कि वह नए खोज लाइसेंस पर रोक लगाएगी. स्कॉटिश कंजर्वेटिव्स ने कहा कि तेल और गैस के प्रति मौजूदा यूके सरकार की नीति ठीक नहीं है. उन्होंने मंत्रियों पर इस इंडस्ट्री को ‘खत्म करने’ का आरोप लगाया. एबरडीन साउथ उपचुनाव में टोरी उम्मीदवार डगलस लम्सडेन ने एनर्जी सेक्रेटरी एड मिलिबैंड को पत्र लिखकर उनसे अपने ‘बेतुके’ रवैये को छोड़ने का आग्रह किया है.

लम्सडेन ने चेतावनी दी कि ये कई व्यवसायों और साथ ही एबरडीन की अर्थव्यवस्था के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है. उन्होंने कहा है कि लाइसेंस पर रोक लगाने से केवल आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती है, नौकरियों पर खतरा पैदा होता है और कीमतें बढ़ती हैं.

लम्सडेन ने कहा, नॉर्थ सी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अरबों कमा सकता है, फिर भी नई ड्रिलिंग का विरोध करने वाले कीर स्टारमर और जॉन स्विनी, और विंडफॉल टैक्स को हटाने से लेबर के इनकार के कारण हर महीने 1,000 नौकरियां जा रही हैं.

एबरडीन यूनिवर्सिटी में एनर्जी ट्रांजिशन के डायरेक्टर प्रोफेसर जॉन अंडरहिल ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ तेल और गैस का उत्पादन करना नहीं है. इसका मतलब उन संसाधनों को ऐसे ईंधन में बदलने की औद्योगिक क्षमता बनाए रखना भी है जिन पर देश निर्भर है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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