फाइनली 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, YouTube-TikTok, Instagram अब नहीं चलेगा? जानें क्या बैन, क्या बाकी ?

ब्रिटेन ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. 2027 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लागू होगी.

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जानें क्यों हुआ बैन (image -ai)

2027 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X और YouTube पर बैन लागू होगा.

WhatsApp, Signal, YouTube Kids, एजुकेशनल, म्यूजिक और ई-कॉमर्स ऐप्स इस बैन से बाहर रहेंगे.

कंपनियों को सख्त एज वेरिफिकेशन लागू करना होगा, नियम तोड़ने पर 10% तक ग्लोबल रेवेन्यू का जुर्माना लग सकता है.

सरकार का दावा है कि इस फैसले से बच्चों को ऑनलाइन खतरे, बुलिंग और सोशल मीडिया की लत से बचाया जा सकेगा.

यूनाइटेड किंगडम (UK) की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है. प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने कहा कि इससे बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचाकर उनका बचपन वापस मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और ऑनलाइन खतरे कम होंगे. यह बैन वसंत 2027 से लागू होने वाला है. सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपनाया है, जिसमें यूजर-टू-यूजर इंटरैक्शन वाले प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं जो यूजर्स को पोस्ट करने और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने देते हैं. gov.uk के मुताबिक बैन वाले मुख्य ऐप्स में Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook और X (पूर्व Twitter) शामिल हैं. YouTube भी 16 से कम उम्र वालों के लिए बैन होगा, लेकिन YouTube Kids वैरिएंट सुरक्षित माना गया है और बैन से बाहर रहेगा. पूर्ण लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जिन प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य सोशल इंटरैक्शन और यूजर-जनरेटेड कंटेंट है, वे कवर होंगे. Reddit, Twitch जैसे अन्य भी प्रभावित हो सकते हैं. UK सरकार का कहना है कि इस कदम से बच्चों का स्क्रीन टाइम घटेगा, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और उन्हें ऑनलाइन बुलिंग व हानिकारक कंटेंट से सुरक्षा मिलेगी.

बाकी रहेंगे ये ऐप

WhatsApp और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स बैन नहीं होंगे, ताकि बच्चे परिवार और दोस्तों से संपर्क रख सकें. एजुकेशनल सर्विसेज, ई-कॉमर्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग को छूट मिलेगी. UK Government Fact Sheet के मुताबिक 16-17 साल के किशोरों को सोशल मीडिया मिलेगा, लेकिन लाइवस्ट्रीमिंग और स्ट्रेंजर कम्युनिकेशन (अजनबियों से चैट) डिफॉल्ट ऑफ रहेगा. गेमिंग में भी स्ट्रेंजर चैट पर रोक.

कंपनियों पर सख्त एज वेरिफिकेशन लागू

टेक कंपनियों पर सख्त एज वेरिफिकेशन (जैसे फेशियल स्कैन या ID) लागू होगा. उल्लंघन पर 10% ग्लोबल रेवेन्यू तक जुर्माना लग सकता है. Ofcom रेगुलेटर लागू करेगा. यह कदम माता-पिता की मांग पर उठाया गया है. कंसल्टेशन में 9 में से 10 पैरेंट्स ने सपोर्ट किया. उद्देश्य है बच्चों को बुलिंग, हानिकारक कंटेंट और एडिक्शन से बचाना. हालांकि कुछ आलोचक इसे सेंसरशिप बता रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है. बच्चों को लर्निंग, न्यूज और गेम्स के लिए इंटरनेट उपलब्ध रहेगा.