लंदन: ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री (British Health Minister) मैट हैनकॉक (Matt Hancock) को कोरोना नियमों की अनदेखी कर अपनी महिला सहयोगी को किस करन भारी पड़ गया. विवादों में आए ब्रिटेन के हेल्‍थ मिनिस्‍टर आखिरकार शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपनी एक नजदीकी सहयोगी का चुंबन लेकर कोविड-19 नियमों को तोड़ा था, जिसके बाद से उन पर त्यागपत्र देने का दबाव था.

British Health Minister Matt Hancock, who was caught breaking COVID-19 rules by kissing and embracing an aide in his office, has resigned: Reuters

