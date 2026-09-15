पत्नी को 20 साल तक नशीला पदार्थ देकर करता रहा यौन शोषण, पति ने कबूले 60 खौफनाक जुर्म

आरोपी की उम्र 60 साल के आसपास है और वह ग्रेटर मैनचेस्टर के स्टॉकपोर्ट इलाके का रहने वाला है. उसने यह अपराध 2004 से 2025 के बीच किए.

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ब्रिटेन से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ नशीला पदार्थ देकर करीब 20 साल तक यौन शोषण की बात कबूली है. आरोपी पति ने अदालत के सामने पत्नी के खिलाफ किए गए 60 अपराधों में खुद को दोषी माना है. इनमें रेप, पेनिट्रेशन के जरिए यौन सोशन और किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नशीला पदार्थ देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी की उम्र 60 साल के आसपास है और वह ग्रेटर मैनचेस्टर के स्टॉकपोर्ट इलाके का रहने वाला है.

2004 से 2025 के बीच किए 60 अपराध

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने मैनचेस्टर मिनशुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2004 से 2025 के बीच पत्नी के खिलाफ किए गए 60 अपराधों में अपना गुनाह कबूल किया. अदालत में जब उससे अलग-अलग आरोपों पर जवाब मांगा गया तो वह कई बार भावुक हो गया और दर्जनों आरोपों के सामने उसने सिर्फ एक शब्द कहा ‘गिल्टी’. सुनवाई के दौरान पीड़िता भी अदालत में मौजूद थी. वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ पब्लिक गैलरी में बैठकर कार्यवाही देख रही थी.

पीड़िता को लगातार दी जा रही मदद

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के असिस्टेंट चीफ कॉन्स्टेबल रिक जैक्सन ने बताया कि पुलिस का पूरा फोकस इस जटिल जांच के दौरान पीड़िता को हरसंभव सहयोग देना है. उन्होंने कहा कि इस मामले की पीड़िता को विशेषज्ञों की मदद लगातार उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने ‘ड्रग-फैसिलिटेटेड सेक्सुअल एब्यूज’ यानी नशीला पदार्थ देकर किए जाने वाले यौन शोषण को लेकर भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की. उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को संदेह है कि वह या उसका कोई परिचित इस तरह के अपराध का शिकार हो सकता है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित के पास हर बात का सबूत, पूरी निश्चितता या घटना की स्पष्ट याद होना जरूरी नहीं है.

13 अन्य आरोपियों के भी नाम

आरोपी इससे पहले अपनी पत्नी की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो उसकी सहमति के बिना शेयर करने का अपराध भी स्वीकार कर चुका है. अब 60 अन्य मामलों में दोष स्वीकार करने के बाद उसे सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में आरोपी पति के अलावा 13 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं. इनमें से एक व्यक्ति पहले ही पीड़िता के खिलाफ यौन अपराध स्वीकार कर चुका है. हालांकि बाकी 12 आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है. इनकी उम्र 28 से 74 साल के बीच बताई गई है. मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगी. सभी आरोपों और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को सजा सुनाई जाएगी.