Ukraine-Russia crisis: ब्र‍िटेन ने यूक्रेन (Ukraine) के खिलाफ रूस (Russia) के रवैये को देखते हुए उस पर आर्थिक प्रतिबंधों की ‘बमबारी’ करने का ऐलान किया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने घोषणा की है कि वह 5 रूसी बैंकों पर प्रतिबंध (impose economic sanctions on 5 Russian banks) लगाएगा. पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह रूस के सैनिकों की तैनाती के बाद अब 5 रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, इनमें तीन की वैयक्तिक हाई नेटवर्थ वाले हैं. वहीं, अमेरिका (US), फ्रांस (France) और यूरोपीय संघ (European Union) सहित ब्रिटेन के कई पश्चिमी सहयोगियों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम की निंदा करते हुए प्रतिबंध लगाने का वादा किया है. पीएम जॉनसन ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून को तार-तार कर दिया है इसलिए वह तुरंत आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस के लोग भी प्रतिबंधों की उम्मीद कर रहे होंगे.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से हो सकती है प्रभावित?

UK to impose sanctions on five Russian banks, three ‘very high-net-worth individuals’ following Moscow troop deployment, AFP News Agency quotes UK PM Boris Johnson

(File photo)#RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/HtFqiF0BMw

— ANI (@ANI) February 22, 2022