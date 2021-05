UK PM Boris Johnson-Carrie Symonds Marriage NEWS: ब्रिटेन के 56 साल के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( UK Prime Minister Boris Johnson) ने शनिवार को अपनी 33 साल की प्रेमिका कैरी सायमंड्स (Carrie Symonds) से गुपचुप तरीके से वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल में शादी कर ली है. मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद उनके आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. खबरों में कहा गया है कि शनिवार को यह शादी करीबी दोस्तों और परिवार के सामने हुई. Also Read - England में आइसोलेशन के दौरान इस तरह होगी टीम इंडिया की ट्रेनिंग

एक अन्‍य रिपोर्ट के मुताबिक, बताया गया है कि इस सीक्रेट शादी समारोह में कोविड प्रतिबंधों के तहत 30 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था.

British Prime Minister Boris Johnson marries fiancée Carrie Symonds in a secret ceremony, according to media reports: Reuters

