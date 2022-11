ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दी 3000 भारतीयों के लिए वीजा की मंजूरी, यंग प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी

लंदन: ब्रिटिश (British) प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ( UK PM Rishi Sunak) ने बुधवार को जी 20 सम्मलेन (at G20 summit) पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात के कुछ देर बाद ही उस नई योजना (‘Youth Mobility Partnership Scheme’) को मंजूरी दी, जिसके तहत 18-30 वर्षीय डिग्रीधारी-शिक्षित भारतीयों को ब्रिटेन में आकर रहने और दो वर्ष तक काम करने के लिए हर साल 3,000 वीजा प्रदान किए जाएंगे. ‘युवा गतिशीलता साझेदारी योजना’ पारस्परिक होगी. इस योजना के तहत भारत में रहने और काम करने वाले ब्रिटिश नागरिक भी शामिल होंगे.

भारत-ब्रिटेन प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी (एमएमपी) के तहत इस योजना पर पिछले साल सहमति बनी थी और अब इसे 2023 की शुरुआत में औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा. ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके कुछ घंटों बाद यह घोषणा की गई है.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास एंव कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि भारत इस तरह की वीजा योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है.