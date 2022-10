लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री (UK Prime Minister) ऋषि सुनक ( Rishi Sunak) ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक (first Cabinet meeting) की. सुनक प्रधानमंत्री प्रश्नकाल सत्र की तैयारी कर रहे हैं, जो ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा होगी. ‘प्रधानमंत्री प्रश्नकाल’ सत्र ब्रिटेन की राजनीति में एक हाई-प्रोफाइल साप्ताहिक कार्यक्रम है, जो हर बुधवार को दोपहर में होता है, जब हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक होती है.Also Read - Rishi Sunak Salary: ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का कैसा होगा घर? कितनी मिलेगी सैलरी, वीडियो में सबकुछ जानें | Watch Video

'बीबीसी' की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री सुनक ने बुधवार को दोपहर में 'प्रधानमंत्री प्रश्नकाल' सत्र के दौरान विपक्षी नेता कीर स्टारमर का सामना करने से पहले अपने नए मंत्रिमंडल के साथ बैठक की.

ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट किया, "आज सुबह मैंने कैबिनेट के सामने उस विशाल कार्य के बारे में बताया, जिसका हम सामना कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह सरकार चुनौती के लिए उठ सकती है और पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए काम कर सकती है. अब काम करने और ब्रिट्रिश नागरिकों का विश्वास अर्जित करने का समय है. "

“This morning I set out to Cabinet the enormous task we face, and why I am confident that this government can rise to the challenge and deliver for the whole United Kingdom. Now is the time to get to work and earn the trust of the British people,” tweets UK PM Rishi Sunak pic.twitter.com/r6VkPQA9TJ

