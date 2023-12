ब्रिटेन में अब फैमिली को साथ ले जाना हुआ मुश्किल, वीजा नियमों में हुए बदलाव को जरूर पढ़ लें आप

Britain Latest News: ब्रिटेन (Britain) के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने देश में अप्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए सोमवार को सख्त कदमों की घोषणा की है. ब्रिटेन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने परिवारों को देश में लाने पर रोक लगाई है, जब तक कि वे पोस्टग्रेजुएट रिसर्च डिग्री हासिल नहीं कर लेते हैं. इसके साथ ही कुशल विदेशी कामगारों को अब देश में काम करने के लिए वीजा चाहिए तो उन्हें न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करनी होगी.

पीएम सुनक ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘आव्रजन बहुत अधिक है. आज हम इसे कम करने के लिए रेडिकल एक्शन ले रहे हैं. यह कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप्रवासन से हमेशा ब्रिटेन को फायदा हो.’ उन्होंने पोस्ट किया, आव्रजन कार्रवाई, विदेशी छात्रों को अपने परिवारों को यूके में लाने पर प्रतिबंध लगाना, जब तक कि वे पोस्टग्रेजुएट रिसर्च डिग्री न हों, ब्रिटिश कामगारों को कम वेतन देने वाले आप्रवासन को रोकना, कमी वाले व्यवसायों के लिए दी जाने वाली 20 फीसदी की दर से वेतन छूट को समाप्त करना.’

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2023