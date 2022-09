लंदन: ब्रिटेन के शाही परिवार ने आज रविवार को एक बयान में कह है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा. राज्य के अंतिम संस्कार से पहले, महारानी का शव चार दिनों के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में लेट-इन-स्टेट रहेगा, ताकि जनता उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके.Also Read - Chris Kaba Shot Dead: पुलिस की गोली से हुई 24 साल के रैपर क्रिस काबा की मौत, लापरवाही या मिली अपराध की सजा?

एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए महाराज और राष्ट्रमंडल देशों के नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में महारानी के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे. Also Read - ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दर्जनों देशों की मुद्रा में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर, जानें क्या होगा इन करंसी का

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बीते गुरुवार को निधन हो गया.वह 96 वर्ष की थीं. एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती हैं. वह 70 साल शासन के शीर्ष पर रहीं. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय छह फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज षष्ठम की मृत्यु के बाद महारानी बनीं। वर्ष 1953 में वेस्टमिंस्टर एबे में उनका राज्याभिषेक हुआ था. Also Read - इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच सिर्फ 3 दिन में खत्म होगा टेस्ट मैच, ये है वजह

The State Funeral of Queen to take place at Westminster Abbey on September 19. Prior to the State Funeral, Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects: The Royal Family

