Covishield Vaccine: कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन पर भारत का दबाव काम आ रहा है, हालांकि पेच अब भी फंसा है. सीरम इंस्टीट्यूट के ‘कोविशील्ड’ को ब्रिटेन ने अपने नए यात्रा नियमों में मंजूरी दे दी है, लेकिन अब भी UK जाने वाले भारतीयों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा. ब्रिटेन सरकार ने भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड को बुधवार को अपने अद्यतन अंतरराष्ट्रीय यात्रा परामर्श में शामिल कर लिया.Also Read - Coronavirus cases In India: 1 दिन में कोरोना से 26,964 लोग हुए संक्रमित, 186 दिनों में सबसे कम एक्टिव मामले आए सामने

इससे पहले, ब्रिटेन के नये यात्रा नियम के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के टीकाकरण को मान्यता नहीं दी गई थी. इसके साथ-साथ ब्रिटेन पहुंचने पर उन्हें क्वारेंटाइन में रहने की जरूरत बताई गई थी. ब्रिटेन के इस फैसले की व्यापक निंदा हुई थी. Also Read - कोविशील्ड को मान्यता नहीं: भारत ने ब्रिटेन को चेताया, कहा- हम भी उठा सकते हैं ऐसा ही कदम

COVID19 | In its revised travel advisory, the UK government says Covishield qualifies as an approved vaccine pic.twitter.com/B5R52cDu6v

— ANI (@ANI) September 22, 2021