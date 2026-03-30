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Uk Royal Navy May Send Drone Mothership Rfa Lyme Bay To Open Hormuz

क्या होर्मुज को खोलेगी 'ड्रोन मदरशिप'? अमेरिका का दोस्त कर रहा मध्य पूर्व में भेजने की तैयारी

Drone Mothership: रॉयल नेवी ने कहा है कि RFA लाइम बे (RFA Lyme Bay) एक ड्रोन 'मदरशिप' के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा.

(photo credit AI, for representation only)

Drone Mothership: ईरान की ओर से डिएगो गार्सिया स्थित ब्रिटेन–अमेरिका के बेस पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद, रूसी जासूसी उपग्रहों ने उस बेस की तस्वीरें लीं. यह दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किया है. रिपोर्टों के अनुसार, एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही विफल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी नौसेना ने मार गिराया.

मध्य पूर्व भेजा जा सकता है सहायक जहाज

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, जेलेंस्की का दावे के बीच रॉयल नेवी की नई तैयारी भी सामने आई है. रॉयल नेवी ने पुष्टि की कि वह एक सहायक जहाज तैयार कर रहा है, जिसमें बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले उपकरण जोड़े जा रहे हैं. यह इस बात का संकेत है कि इस जहाज को मध्य पूर्व भेजा जा सकता है.

ड्रोन ‘मदरशिप’ की तरह काम करेगा

नौसेना ने बताया कि RFA लाइम बे एक ड्रोन ‘मदरशिप’ के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा. यह पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन से लेकर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली नावों तक विभिन्न प्रकार की स्वचालित और चालक-रहित तकनीकों को तैनात करने के लिए तैयार किया गया है.

कैसा जहाज है RFA लाइम बे

RFA लाइम बे रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी का हिस्सा है. यह मुख्य रूप से एक लैंडिंग और परिवहन जहाज है. इसका इस्तेमाल पहले कैरिबियन और मध्य-पूर्व में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किया जा चुका है.

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यह जहाज जिब्राल्टर में नियमित रखरखाव के लिए गया था, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद इसे पूरी तरह तैयार स्थिति में ला दिया गया है. हाल के दिनों में इसने भूमध्य सागर में ट्रेनिंग ड्रिल भी की है.

अमेरिका की आलोचना झेल रहा ब्रिटेन



नौसेना और राजनेता ईरान जंग के बीच आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. क्योंकि, इस क्षेत्र में तैनात उनका आखिरी बारूदी सुरंग-रोधी जहाज (minehunter) ठीक उसी समय वापस बुला लिया गया था, जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था.

इसके बाद डिएगो गार्सिया तनाव का केंद्र बन गया था, जब ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने शुरू में अमेरिका को इस अड्डे से ईरान पर बमबारी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, बाद में प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन को इस अड्डे का इस्तेमाल सीमित हमलों के लिए करने की अनुमति दे दी.

ब्रिटेन के लिए चिंताजनक जेलेंस्की के दावे

रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि इस बात की ‘बहुत अधिक संभावना’ है कि रूस ने पिछले महीने युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी. जेलेंस्की के नए दावे से तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग को लेकर चिंताएं और बढ़ जाएंगी.