UK में सिख ड्राइवर पर हमला, दाढ़ी खींची फिर बस हाईजैक कर गाड़ियों को मारी टक्कर

UK News: यूके के टेलफोर्ड में सिख बस ड्राइवर पर हमला कर बस हाईजैक की गई. आरोपी ने बस गलत दिशा में दौड़ाकर कई गाड़ियों को टक्कर मारी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया.

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UK News: इंग्लैंड के टेलफोर्ड शहर में एक सिख बस ड्राइवर पर हमला करने और बस को जबरन अपने कब्जे में लेने का मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने बस के अंदर ड्राइवर के साथ मारपीट की. उसने ड्राइवर की दाढ़ी खींची और उनके साथ सिर से हमला भी किया. इसके बाद आरोपी ने ड्राइवर को हटाकर बस खुद चलानी शुरू कर दी. घटना के दौरान बस में यात्री भी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में यात्रियों को आरोपी को रोकने के लिए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है.

टिकट मशीन फेंकी और ड्राइवर से की मारपीट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले बस की टिकट पढ़ने वाली मशीन ड्राइवर की तरफ फेंकी. इसके बाद उसने ड्राइवर की दाढ़ी खींची और उनके सिर पर हमला किया. ड्राइवर लगातार अपना फोन मांगते हुए यात्रियों से पुलिस को बुलाने की अपील करते रहे. कुछ समय बाद आरोपी ने बस पर नियंत्रण कर लिया और उसे सड़क पर चलाने लगा. यात्रियों ने लोगों से रास्ते से हटने की अपील की. घटना के वीडियो में बस के अंदर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है. पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई.

गलत दिशा में दौड़ाई बस, कई गाड़ियों को टक्कर

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बस को सड़क की गलत दिशा में चला दिया. इस दौरान बस कई दूसरे वाहनों से टकरा गई. घटना की जानकारी मिलने के करीब 10 मिनट के अंदर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. मैलिंसगेट पुलिस स्टेशन से हथियारबंद पुलिसकर्मियों को भी घटनास्थल पर भेजा गया. अधिकारियों ने बस को रोककर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि बस को रोकने के बाद स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया और आगे किसी बड़े नुकसान को रोकने की कोशिश की गई.

देखें Video:

Hoy en En Reino Unido, un enajenado y violento africano asaltó un bus público, agredió fuertemente contra el conductor inmigrante sij, y se llevó el bus que condujo en vía contraria para finalmente estrellarlo contra varios autos. Que hermosa es la diversidad cultural,… pic.twitter.com/vFl81DakMD — Carlo Martin (@Liberfach0) September 18, 2026

आरोपी गिरफ्तार, ड्राइवर को मामूली चोट

पुलिस ने 33 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ लूटपाट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी के यमनी नागरिक होने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हमले में सिख बस ड्राइवर को मामूली चोटें आईं. मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स ने उनका इलाज किया और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी. पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी नहीं है.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों और यात्रियों से मिली जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. अधिकारी सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और अन्य सबूतों की भी जांच कर रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला किस वजह से हुआ और आरोपी ने बस पर कब्जा क्यों किया. घटना के दौरान बस में मौजूद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.