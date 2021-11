Sex Work Training: इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में सेक्स वर्क ट्रेनिंग (Sex Work Training) दी जा रही है. इस पर बवाल होने के बाद विश्वविद्यालय ने अपने छात्र संघ (Student Union) के निर्णय का बचाव किया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि सेक्स वर्क इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक छात्रों को सेक्स वर्क के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से यह ट्रेनिंग दी जा रही है.Also Read - ENG vs NZ, T20 World Cup 2021: हां, हम तो बस 'बुर्ज खलीफा' देखने आए हैं... Wasim Jaffer ने उड़ाया इंग्लैंड का मजाक

इंग्लैंड के डरहम (Durham) शहर में स्थित डरहम यूनिवर्सिटी (Durham University) के अनुसार इस ट्रेनिंग का उद्देश्य छात्रों को सेक्स वर्क के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि इस ट्रेनिंग को बदनाम किया जा रहा है.

इस विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हम यौन कार्य (Sex Work) को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने छात्रों की मदद कर रहे हैं. हम किसी को जज नहीं करते. हम उनकी सुनते हैं, सहायता करते हैं और उन्हें व्यवहारिक मदद पहुंचाते हैं. हम छात्रों और कर्मचारियों के लिए कई पाठ्यक्रम चलाते हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) से लेकर वेल बीइंग (Well Being) , ड्रग्स (Drugs) और अल्कोहल अवेयरनेस (Alcohol Awareness) भी शामिल हैं.'

प्रवक्ता ने कहा, यौन कार्य (Sex Work) को लेकर जो कलंक जुड़ा हुआ है, उस पर प्रकाश डालकर हम उन छात्रों की मदद कर रहे हैं, जो इस तरह के कार्य के कारण उच्च जोखिम की स्थिति में हैं. हम उन्हें वह मदद दे रहे हैं, जिसकी उन्हें जरूरत है और जिसके वे हकदार हैं.

डरहम स्टूडेंट यूनियन ने हाल ही में एक ईमेल के जरिए इस ट्रेनिंग का विज्ञापन जारी किया है. जिसमें यौन कार्य और इससे जुड़े कलंक को नष्ट करने को लेकर यूनियन के रुख और इस ट्रेनिंग के बारे स्पष्ट किया गया है. यूनिवर्सिटी के न्यूजपेपर पैलेटिनेट (Palatinate) के अनुसार इस ईमेल में लिखा गया है, ‘यौन कार्य करने वाले छात्रों को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त अच्छी जानकारी युक्त समर्थन हासिल करने में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना चाहिए.’

डरहम से सांसद मैरी फॉय ने भी स्टूडेंट यूनियन की इस ट्रेनिंग के निर्णय का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, यह निर्णय मनमर्जी से या यौन कार्य को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया है. डरहम में छात्रों की सुरक्षा और उनका हित सर्वोपरि है.

हालांकि, ब्रिटेन की उच्च शिक्षा मंत्री (Minister for higher and further education) मिशेल डोनेलन (Michelle Donelan) छात्र संघ की इस ट्रेनिंग से नाखुश हैं. उनका कहना है, ‘यह ट्रेनिंग यौन कार्य को सामान्य कार्य के रूप में मान्यता देने का एक प्रयास है.’ उन्होंने कहा, मुझे इस बात को लेकर बेहद गंभीर चिंता है कि विश्वविद्यालय एक ऐसे खतरनाक धंधे को वैध बना रहा है, जहां महिलाओं का शोषण होता है. यह सही है कि शोषण की शिकार महिलाओं को महत्वपूर्ण सपोर्ट दिया जाता है. लेकिन यह कोर्स सेक्स सेलिंग को सामान्य कार्य बनाने का प्रयास है, जिसकी हमारे विश्वविद्यालयों में कोई जगह नहीं है.

(इनपुट – एजेंसियां)