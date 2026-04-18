कीव में गोलियों की गूंज; मॉल में बंधक बनाकर हमलावर ने 5 लोग मार गिराए, ऑपरेशन में हुआ ढेर

यूक्रेन की राजधानी कीव में एक हमलावर ने गोलीबारी कर पांच लोगों की जान ले ली. बाद में उसने सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाया, जहां पुलिस ऑपरेशन में उसे मार गिराया गया और कई लोगों को बचाया गया.

Published date india.com Published: April 18, 2026 11:11 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
कीव में गोलियों की गूंज; मॉल में बंधक बनाकर हमलावर ने 5 लोग मार गिराए, ऑपरेशन में हुआ ढेर

Ukraine Firing: यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार (18 अप्रैल) को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया. एक सशस्त्र हमलावर ने भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

घटना शहर के होलोसीव्स्की जिले में हुई, जहां हमलावर ने पहले खुले इलाके में फायरिंग की और फिर पास के एक सुपरमार्केट में घुसकर लोगों को बंधक बना लिया. जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, तुरंत सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर लिया गया. हालात इतने गंभीर थे कि पुलिस को मॉल परिसर के अंदर ही कवर लेकर ऑपरेशन चलाना पड़ा.

पुलिस पर भी गोलीबारी

यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इगोर क्लिमेंको ने पुष्टि की कि हमलावर ने पुलिस पर भी गोलीबारी की थी, जिससे ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो गया. उन्होंने बताया कि संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश के दौरान वह मारा गया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने काफी सावधानी बरती ताकि बंधकों की जान को कोई खतरा न हो.

राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि इस हमले की पूरी जांच की जाएगी. राष्ट्रपति ने ये भी बताया कि चार बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि कई घायल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं.

वहां मौजूद लोगों ने कहा, घटना के समय मॉल के अंदर लोग खरीदारी कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी. कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने तुरंत लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया और मॉल के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया गया.

कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था

घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के पीछे के कारणों और हमलावर की पहचान की जांच कर रही हैं. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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