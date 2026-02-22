By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, राजधानी मॉस्को में किया ड्रोन अटैक, क्या फिर भड़केगी जंग की चिंगारी
Russia-Ukraine War: ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया.
रूस-यूक्रेन युद्ध को चार साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं. इस बीच, खबर आई है कि मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है. रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 22 फरवरी 2026 की रात यूक्रेन की ओर से अलग-अलग रूसी क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए गए. मंत्रालय ने कहा कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 9 इलाकों में कुल 86 यूक्रेनी यूएवी (ड्रोन) को इंटरसेप्ट कर मार गिराया. इन हमलों का मुख्य निशाना सीमा से सटे बेलगोरोड क्षेत्र को बताया गया. युद्ध की बरसी के आसपास इस तरह का हमला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है.
मॉस्को पर ड्रोन अटैक, कई लोग घायल
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मॉस्को पर हुए हमले में कई नागरिक घायल हुए, जिनमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है. बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने बताया कि एक ड्रोन सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर क्रासिवो गांव के पास एक गाड़ी से टकरा गया. इस हादसे में एक व्यक्ति और तीन साल की बच्ची को माइन-ब्लास्ट ट्रॉमा और छर्रे लगे. दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सबसे ज्यादा 29 ड्रोन बेलगोरोड क्षेत्र में गिराए गए, जबकि सारातोव क्षेत्र में 14 ड्रोन नष्ट किए गए.
सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद
ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया. रूसी सिविल एविएशन एजेंसी ‘रोसावियात्सिया’ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि डोमोडेडोवो, वनुकोवो, जुकोवस्की और शेरेमेत्येवो एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया. कई उड़ानों को रद्द या डायवर्ट किया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अधिकारियों का कहना है कि हालात सामान्य होते ही उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी.
रूस ने भी की जवाबी कार्रवाई
हमले के बाद रूस ने भी जवाबी कदम उठाए. मॉस्को की ओर से कहा गया कि यूक्रेन के डिफेंस से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है. खास तौर पर यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और अंधेरा छा गया. रूसी अधिकारियों का दावा है कि उनकी कार्रवाई आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर केंद्रित रहती है.
दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव
चार साल से जारी इस युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है. ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे सीमा से लेकर राजधानी तक खतरे की स्थिति बनी रहती है. जंग की बरसी पर हुआ यह हमला दिखाता है कि हालात अभी शांत होने से दूर हैं. दोनों पक्ष अपनी-अपनी रणनीति के तहत जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है. फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे हालात किस दिशा में जाते हैं.
