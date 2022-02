Ukraine crisis, कीव: यूक्रेन संकट (Ukraine crisis) के बीच यूरोप ने बुधवार को जिस तरह का रुख अपनाया उससे रूस (Russia) के साथ टकराव और बढ़ने के आसार लग रहे हैं. यूक्रेन (Ukraine) ने अपने नागरिकों से रूस (Russia) से निकालाना शुरू कर दिया है. इसी बीच अमेरि‍की राष्‍ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने आज एक बयान में कहा है कि कि अमेरिका, हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर नाटो क्षेत्र (NATO territory) के हर इंच की रक्षा करेगा. बता दें कि अमेरिका ने रूस की सीमा से लगे नाटो के पूर्वी हिस्से में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है.Also Read - Ukraine Crisis: रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के रुख का स्वागत किया

अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने कहा, “हमारा रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है. हम हालांकि एक अचूक संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेगा. हमारा मानना ​​है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू करने में बहुत आगे जाने के लिए तैयार है.” Also Read - Ukraine-Russia Crisis: रूस पर प्रतिबंध लगाने का नेतृत्व कर रहे भारतीय मूल के अमेरिकी आर्थिक सलाहकार | जानिए अहम बातें

“We’ve no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message though, that US, together with our allies will defend every inch of NATO territory. We believe Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine,” US President pic.twitter.com/Ub2f8urqrH

— ANI (@ANI) February 23, 2022